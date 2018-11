"¿Soy culpable de talar árboles? Pues también de solucionar a los vecinos un problema endémico"

Ecologistas en Acción ha denunciado esta semana una nueva tala de árboles. En concreto, tal como han difundido a través de su Facebook, “avisados por los vecinos hemos podido comprobar cómo en la calle Fraternidad (MOPU) se ha producido una nueva tala de una veintena de árboles, en este caso han sido tipuanas de muchos años”.

El colectivo ha reconocido que las raíces de algunos de los árboles tenían levantado el acerado pero “no había riesgo para los peatones ya que el acerado es suficientemente ancho y se podría haber estudiado la posibilidad de otra solución menos agresiva que no pasase por cortarlos sin más”. “Una vez más se opta por la medida rápida de la motosierra”, han lamentado desde Ecologistas en Acción, cuestionando “cuánto tiempo tardarán en arreglar el acerado y reponer con nuevos árboles”.

A pesar de las críticas de los ecologistas y de grupos como Ganemos e IU por el “arboricidio” que aseguran está cometiendo el gobierno, el delegado de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, se defiende recordando las actuaciones que ya se han realizado en Jerez: “Se han puesto 2.500 árboles en tres años y ahora comenzamos, a mediados de diciembre, la cuarta campaña para llegar a los 3.000 árboles que nos comprometimos”. En este sentido, asegura que desde el ejecutivo local “estamos haciendo una gestión del arbolado racional, primando la accesibilidad de los espacios peatonales y, sobre todo, con árboles que no sean invasivo ni agresivos para que no levanten el acerado”.

"Arboricidio es talar de forma indiscriminada y sin fundamento, pero no es el caso"

Díaz hace hincapié, además, en que la mayoría de los problemas que “estamos teniendo en la ciudad con el levantamiento del acerado son consecuencia del arbolado porque ha habido una mala planificación”. En este punto, señala que ha sido negativa tanto la planificación urbanística, “porque el acerado ha sido muy pequeño en el diseño de la ciudad”, como en lo relativo al medio ambiente, “porque se han plantado árboles que no son adecuados”.

En relación a los ejemplares talados en La Cartuja y en República Saharaui, el delegado de Sostenibilidad explica que “están sujetos a dos obras que van a iniciarse en los próximos días”. Se trata de barriadas, tal como recuerda, en la que ha habido caídas y existen múltiples problemas debido a las raíces de los árboles que han provocado, incluso, “desplazamientos de muros”. “Estamos dando solución a una demanda histórica de los vecinos”, añade.

El delegado socialista lamenta las críticas por las talas, cuando “en paralelo, que es lo que no se cuenta, estamos plantando árboles. Árboles de medio o pequeño porte en aceras estrechas para que cumplan la normativa de accesibilidad. Todo eso se está cuidando y gestionando por parte de los técnicos”. “Lamento profundamente que yo tenga que quitar un árbol pero también lamento los problemas que están generando a unos vecinos”, apunta. Según Díaz, “lo que no puede ser es que la Administración esté mirando para otro lado, que es lo que ha estado pasando hasta la fecha, y no dándole una solución los vecinos”.

Aun así, insiste en que “respondemos a una demanda vecinal de mejorar el espacio peatonal pero, por otro lado, estamos plantando árboles, realizando campañas de educación ambiental, celebrando el Día del Árbol en los colegios y realizando actividades relacionadas con el medio ambiente”.

Por ello, niega tajante que Jerez esté sufriendo un ‘arboricidio’: “Esa definición es bastante torticera, ‘arboricidio’ es si lo haces de manera indiscriminada y sin ningún fundamento. Pero no es el caso, está más que fundamentado”. “¿Que soy culpable de tomar la decisión, junto a los técnicos, de talar un árbol? Pues seré culpable también de dar solución a un problema endémico que dificulta la vida y el día a día de los ciudadanos”, concluye José Antonio Díaz.