El arte de Roberto Innocenti

La editorial Kalandraka es muy “de autor” y en ese rescatar obras importantes para las que no pasa el tiempo, nos trae joyas de Maurice Sendak, de Tomi Ungerer… y de Roberto Innocenti. Este último con un interés especial ya que nos ofrece varios títulos (antiguos y modernos), una “casi” biografía y una entrevista en su canal de televisión.

Vayamos por partes y empecemos con esa larga entrevista realizada por Rossana Dedola y que aparece como libro con el título “Roberto Innocenti. El cuento de mi vida”, que se publicó en España en 2016. En ella encontramos al ilustrador italiano con toda la sencillez de quien ha aprendido trabajando, experimentando con técnicas y materiales y poniendo mucho estudio en su alrededor. Porque probablemente ese aspecto autodidacta de Innocenti y tanta observación y experiencia son los pilares de un trabajo que siempre parece espontáneo, parece que “fotografía” a los personajes desprevenidos y los escenarios sin decorar, sin posar pero, sin embargo, todo está mirado, pensado, revisado y colocado en su sitio.

En el libro se viaja a la infancia del autor, sus vivencias e impresiones de la guerra, sus inicios, el pobre panorama editorial de entonces en Italia, su proyección en el exterior antes que ser profeta en su tierra (su principal editor sigue siendo estadounidense), y el acercamiento particular a cada una de sus grandes obras hasta el 2012 que se publica este libro.

Muy interesante algunos de sus comentarios sobre libros concretos que nos hacen verlos con mayor perspectiva. Como ese homenaje a La Toscana que hace en Pinocho, consiguiendo que el personaje y la historia tengan un realismo del que adolecen la mayoría de las versiones. O como esas escenas de guerra de las que fue testigo.

En esa onda está la entrevista que aparece en el canal de televisión que no hace mucho inaugurara la misma editorial gallega: Kalandraka TV. Picamos en Secciones, y ahí en Puntos Cardinales. Está en italiano (una alegría oírle hablar) y se puede subtitular en castellano y en otras lenguas. Ver ilustraciones bien grandes, su estudio, materiales, su entorno florentino,… un rato muy agradable para pasar con el autor y mejor apreciar su obra.

Y como tercer bloque, vamos a citar su producción editada en España y comentamos uno de ellos. De Lóguez es “Rosa Blanca” con texto de Cristophe Gallaz; la Editorial Lumen publicó “La Cenincienta” y “El Cascanueces”; Editorial El Ateneo publicó “La isla del tesoro”; Fondo de Cultura Económica, por su parte, tiene publicado “El último refugio”; y la editorial Kalandraka, de la que hablamos que está volcada con Innocenti, tiene además del citado “El cuento de mi vida”, los siguientes (hasta ahora) títulos:

“La historia de Erika”, con texto de Ruth Vander Zee, libro destacado en Alemania en 2004 e incluido en el plan nacional de lectura de Portugal. “Las aventuras de Pinocho”, con el texto de Carlo Collodi, su publicación coincide con la concesión del Premio Andersen para Innocenti; “La casa”, con texto de J. Patrick Lewis, reconocido como uno de los diez mejores libros de 2010 por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. “Canción de Navidad”, de Charles Dickens, que obtuvo mención premio Xosé Neira Vilas al mejor libro infantil publicado en 2011; recién publicado “Mi barco”, a quien añade texto Amy Novesky, que ya comentaremos. Y nos paramos en “La niña de rojo”, siendo Aaron Frisch quien le pone el texto.

“La niña de rojo” nace de la necesidad de mostrar la vigencia del cuento de Caperucita Roja contextualizándolo a nuestros días, donde el bosque es un enorme centro comercial. El lobo se personifica en un siniestro individuo, pero la publicidad, la comida rápida, el consumismo, el mercantilismo… son también una forma de “lobo” que amenazan y atacan a la infancia y a la juventud, hecho sobre el que el autor quiere que pongamos nuestra atención.

Innocenti desarrolló toda la idea en las rotundas imágenes que componen el libro, para luego añadirles el texto que elabora Frisch, que prácticamente solo sirve para explicar la presencia de un final alternativo: las ilustraciones son más que elocuentes

El ilustrador italiano coloca en las bombardeantes imágenes del centro comercial, letreros en todos los idiomas, significándonos así que este es un hecho universal, un problema de todas partes, una consecuencia más de la globalización. Hay muchos detalles de lo que se podría hablar con una lectura atenta, pero una lectura infantil también va a recibir todo el mensaje del autor.

Para ir a la página oficial del autor: http://www.robertoinnocenti.com/ . Para Kalandraka.TV: http://www.kalandraka.tv/gl/seccion2.php?id=1. Para más sobre las reseñas de los libros de esta semana: http://elblijdepepe.blogspot.com/.

RECOMENDADOS

Lobezno en la Guerra Civil Española Lobezno en la Guerra Civil Española. Guion de Larry Hama. Dibujo de Marc Silvestri. Cómic. Panini – Marvel. Gerona.

Este cómic recopila tres entregas de la colección regular de Lobezno. Se conecta con el conflicto bélico español mediante uno de esos vórtices que transportan en el espacio y el tiempo a los héroes. El guionista se ha documentado a fondo y, con algunas concesiones, plantea un escenario verosímil con una viñeta donde Her Hauptmann dice a dónde va el escuadrón nazi: “A Guernica, a ver cómo nuestros españoles asesinan a los españoles del otro bando”. Esto justifica la recomendación de este cómic para los jóvenes ya que no hemos sabido transmitirles la terrible realidad a la que llegó nuestro país y a la que no podemos volver. Tres episodios de los buenos: bien contados, bien ilustrados.

Sorpresa en la granja De Pepe Maestro. Ilustraciones de Mercé López. Colección: Los cuadernos de Violeta. Editorial Edelvives. Zaragoza.

Los libros de esta colección están formados por capítulos cortos; con ilustración en, al menos, cada doble página (casi siempre en las dos); y cada uno de estos capítulos, aunque forman parte del todo, cuentan algo particular hasta cerrar la historia que da lugar al título. Es una redacción pausada, tranquila, observadora, lista para disfrutar, especialmente de la relación con la naturaleza, los personajes destacados y muy entrañablemente con la abuela. Las ilustraciones de Mercé López se ajustan al nombre del personaje, Violeta, como flor silvestre y como color pastel. Una colección para tener en la biblioteca de clase, que podemos repartir de 3º a 5º de Primaria.

Una historia. De Marianna Coppo, texto e ilustraciones. Colección Libros para soñar. Kalandraka Editorial. Pontevedra.

Hay quienes se pueden quedar quietos, o metidos en un bucle de rutina redundante, esperando que pase algo, como cuatro de los cinco personajes de este libro; pero también está el que decide ser protagonista y crear su propia historia, como el simpático conejo rosa que no está dispuesto a perder el tiempo y… ¡actúa! Hablamos de personajes en un decorado vacío (página en blanco) que se va componiendo poco a poco y una historia que va construyéndose paso a paso. Una deliciosa narración plástica, ya que la mayoría del poco texto podría ser prescindible, que hará que los pequeños imaginen, pongan sonidos y movimientos, encuentren posibilidades de jugar, de vivir, sin que nadie se lo dicte.

Carla y Lechuga ¡Maldito Ingenioso! De Núñez, Díaz y Can. Col. Carla y Lechuga. Editorial Anaya

La colección "Lechuza Detective", protagonizada por esta misma "Carla" puede venir muy bien para chicos y chicas de 8 años, de 3º de Primaria que lean con soltura. Los autores, magníficos y divertidos, han tenido la idea de escribir un "antes" de que la niña se convierta en Superheroína, más pequeña ella y, por lo tanto, para lectores más pequeños. Esta colección de Carla y Lechuga vendría muy bien para quienes tienen 7 años y se atreven “con algo más”. El texto está redactado con mucho cuidado, con oraciones simples o compuestas pero coordinadas. Y divertido, bien pensado, con muy buen final y con esa atmósfera positiva sin que tengamos que tener la familia típica y tópica.

Una casa para Tom. De Leo Timmers, texto e ilustraciones. Álbum ilustrado. Editorial Algar. Alzira (Valencia).

Considerado por la crítica holandesa como el mejor ilustrador del país, Leo Timmers vuelve a publicar con Algar, después del festejado “Cuervo, trayendo en esta ocasión la historia de un gatito que sale de casa, se pierde y vuelve a encontrarla. En ese camino observa, descubre, siente, compara… todo un viaje de espacios y de detalles que el autor nos muestra con un trabajo de composición plástica excepcional, haciendo que cada escena (la mayoría a doble página) sea como un muestrario de magníficos carteles. Este libro ha sido considerado el mejor libro del año en Holanda y, como valor añadido, está el que es del gusto de lectores de todas las edades.