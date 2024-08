La Asociación de Hostelería de Jerez dice que el reporte económico de la Vuelta de España se verá "a largo plazo"

La Asociación de Hostelería de Jerez ha valorado de nuevo la repercusión de la Vuelta Ciclista en Jerez y aunque en un principio señaló que "no notaron movimientos" el día de la prueba deportiva, ahora subraya que el reporte económico de la Vuelta se verá "a largo plazo".

La entidad señala en un comunicado que "la oportunidad de acoger la salida de la 6ª etapa de la Vuelta entendemos que ha sido beneficiosa. Toda promoción de nuestra ciudad al resto de España y el mundo siempre lo vamos a ver bien".

"Sabemos y entendemos que hay eventos especialmente de promoción y que los resultados se ven recogidos durante todo el año. Que no haya tenido una repercusión inmediata en nuestros locales por la prueba en sí y la hora, no quiere decir que no lo entendamos como muy beneficiosa para la ciudad y su hostelería, aunque sabemos que el reporte económico será a largo plazo. La mayor repercusión de Jerez en el mundo es a través de un evento deportivo como es el ‘Gran Premio de España de Motociclismo’ por lo que desde la Asociación ‘Hostelería de Jerez’ apoyaremos cualquier iniciativa y evento que se organice en nuestra ciudad que suponga la llegada de visitantes y, al fin al cabo, consumidores para nuestros establecimientos".