Atracan a punta de pistola a un establecimiento comercial de la calle San Agustín

Una de las tiendas de alimentación de la calle San Agustín sufrió este jueves por la tarde noche un atraco a punta de pistola. El suceso, adelantado este jueves por Canal Sur Radio, sucedió en torno a las nueve de la noche cuando un individuo encapuchado entró, con pistola en mano, en el establecimiento comercial pidiéndole con vehemencia el dinero de la caja.

El empleado de la alimentación, situada justo enfrente de la salida del parking de la Plaza del Arenal, es decir, a pocos metros de la plaza, comprobó cómo el presunto atracador se colaba en el interior de la tienda con una pistola requiriéndole todo el dinero, mientras le apuntaba con la misma.

El presunto autor del atraco, de mediana estatura y de unos veintitantos años, llevaba una sudadera celeste y la cabeza cubierta con una capucha, además de un pasamontañas que le tapaba medio rostro. Con tono nervioso e insistente pidió al empleado todo el dinero que había en la caja registradora. "Había algo de dinero en la caja, no todo porque apenas unos minutos antes se habían llevado el dinero anterior", comenta el empleado.

El atracador se llevó unos cuantos billetes y monedas e intentó robar también el móvil de la persona encargada de la tienda, algo que no consiguió al negarse éste y salir rápidamente a la fuga, víctima del nerviosismo. El propio empleado salió en su búsqueda pero no pudo darle alcance. "No me atreví porque aquello parecía que era una pistola de verdad, y no era cuestión de jugarte la vida. Salió corriendo por la calle San Agustín hacia arriba, que en ese momento estaba oscura y ya le perdí la pista", continuó.

Los hechos han sido grabados por la cámara de seguridad de dicho establecimiento, que ha denunciado lo ocurrido y ha puesto el caso en manos de la Policía, que investiga los hechos. De momento, no ha habido detenciones.