Los Juzgados de lo Social de Jerez se acercan a las cifras de la crisis del ladrillo

El número de asuntos que ingresaron los juzgados de Jerez a lo largo del pasado año aumentó ligeramente, concretamente un 2,2%, en comparación con 2021. Ahora bien, en el conjunto de los distintos órganos judiciales, salvo en lo Civil y lo Social, se rebajaron las causas pendientes al cierre de 2022, a tenor de las últimas estadísticas publicadas por la administración de justicia.

Fue en la jurisdicción civil donde se produjo el mayor incremento de asuntos ingresados en el partido judicial jerezano (un 13,5%), seguido de la social (un 5,5% más). En cambio, se redujo en la comparativa interanual en el contencioso (un 14,8%) y en el penal (un 10%). Mientras tanto, disminuyó casi un 3% el número de causas resueltas, con la excepción del Juzgado de lo Contencioso que este número aumentó un 14,7% respecto a 2022.

Un año más, los tres juzgados de lo Social son los que presentan un mayor nivel de congestión de los 23 órganos judiciales con sede en Jerez. No en vano, el pasado año ingresó 3.376 asuntos, la mayor cifra de los últimos años. No en vano, estos registros no los alcanzaba esta jurisdicción en la ciudad desde los años más duros de la crisis del ladrillo en 2008 y 2009, donde se llegaron a contabilizar más de 3.700 causas al año.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamó que se cree un nuevo Juzgado de lo Social en Jerez (sería el cuarto). Así, lo incluía dentro de los 32 órganos judiciales de la jurisdicción de lo social que demandó en toda España con el fin de “agilizar la actividad judicial” y de “reducir los tiempos de respuesta” ya que se ha detectado “que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año”.

Según las estadísticas del Poder Judicial, durante el pasado año estos tres juzgados resolvieron unos 3.100 asuntos, un 16,6% más que en 2021. Sin embargo, aumentó el número de casos pendientes al final del ejercicio situándose por encima de los 6.000.

Otra de las jurisdicciones con mayor tasa de congestión es la vía contenciosa. No obstante, al reducirse el número de asuntos ingresados (263 en 2022 frente a las 309 recibidas en el ejercicio precedente) y aumentar las causas resultas (585 frente a 510) pudo rebajar ostensiblemente el número de asuntos pendientes al final de este periodo (274, según las estadísticas del Poder Judicial).

Más asuntos en la jurisdicción civil

Como es habitual, la jurisdicción civil fue la que más asuntos ingresó durante el pasado año, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Así, durante el pasado año, los seis juzgados de Primera Instancia, el Juzgado de Violencia contra la Mujer y el Juzgado de Familia con los que cuenta el partido judicial jerezano, registraron 12.969 asuntos, unos 1.500 más que en el año anterior.

Según estas estadísticas, la tasa de congestión de esta jurisdicción se incrementó un 3,9% —esta magnitud resulta de la comparativa entre los asuntos pendientes al inicio del periodo analizado, los registrados en ese periodo y los resueltos—. Así, si este registro aumentó en los juzgados de Primera Instancia, sí pudo reducirse tanto en el de Familia como en los casos civiles abordados por el de Violencia contra la Mujer.

Mientras, en los Juzgados de lo Penal la tasa de congestión tuvo un leve incremento durante el pasado año propiciado por una mayor carga de los Juzgados de Instrucción. No en vano, los cinco que tiene la ciudad ingresaron 9.490 asuntos, unos 400 más que en 2021. Mientras, el número de causas penales recibidas en el Juzgado de Violencia contra la Mujer fue 1.374, unas 150 menos que en el año anterior.

Un servicio público afectado por varias huelgas

Distintos colectivos que forman parte del sistema judicial están o han realizado huelgas durante los últimos meses por lo que la actividad diaria de este servicio público se ha visto notablemente afectada. Así, todo comenzó a finales de año pasado con una huelga de los letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) que se extendió hasta finales de marzo tras un acuerdo de mejora salarial alcanzado con el Ministerio de Justicia.

Poco después, se inició otra convocada por las principales asociaciones de jueces del país que acabó tras otro acuerdo de mejora salarial firmado pocos días antes de las elecciones municipales.

Mientras tanto, se mantiene la de los funcionarios de la administración de justicia que también reclaman mejoras salariales y de sus condiciones de trabajo. La huelga indefinida se inició el pasado 22 de mayo.