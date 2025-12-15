El Ayuntamiento confía en presentar el Plan Estratégico Jerez Centro en los primeros meses de 2026

El próximo 18 de diciembre se cerrará el proceso participativo del Plan Jerez Centro, puesto en marcha el pasado 19 de noviembre con el fin de recoger todo tipo de sugerencias, propuestas, ideas y valoraciones sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico. Una vez finalizado el plazo, la Delegación de Centro Histórico analizará las observaciones realizadas a través de dicho cuestionario enfocado en cuatro áreas temáticas fundamentales: vivienda; espacio público, movilidad y accesibilidad; actividades económicas y desarrollo; y cohesión social y gobernanza. Se han elaborado tres tipos de cuestionarios, uno dirigido a residentes en el centro histórico, otro para no residentes, y un tercero para representantes de entidades, empresas o colectivos.

El delegado Agustín Muñoz explica que se evaluarán las respuestas y se "seguirá avanzando en el objetivo de tener concluido el Plan Estratégico Jerez Centro. Una vez que se establezcan cuáles son los objetivos principales y cuál va a ser la planificación estratégica de cara a calendarizar, establecer los hitos fundamentales y la financiación, pensamos que durante el primer semestre de año tendremos concluido el documento, el Plan Estratégico, que llevaremos a pleno e ir dando así cumplimiento con los plazos que establezcamos".

Un diagnóstico que responde "a qué centro queremos y cómo podemos conseguirlo", que tiene como antecedentes el Diagnóstico del Plan Jerez Centro 2023-2031 preliminar, elaborado meses atrás por la empresa Territorio y Ciudad, que contiene un completo análisis de la situación actual del centro histórico, identificando sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Este documento es el que se está sometiendo al mencionado proceso participativo, que concluirá con la elaboración de un diagnóstico final, que será clave para la redacción definitiva del Plan Jerez Centro, tal como mencionaba Muñoz.

En el caso del centro histórico, el delegado apunta que la intención es que predomine "el uso residencial, que haya más personas viviendo en la zona, lo que supondrá un refuerzo de todos los servicios públicos que se presten. Hacer más vivible el centro convirtiéndolo en lo que es, el corazón de la ciudad, protegiéndolo al mismo tiempo que permitiendo su desarrollo. La clave la tendrán los vecinos a través de las respuestas a este cuestionario del plan participativo".

Por este motivo, el primer teniente de alcaldesa ha animado e invitado a los jerezanos a participar activamente en este proceso “y a aportar su perspectiva y valoración sobre los grandes retos que tenemos delante para revitalizar el comercio y la actividad económica, impulsar la vida social y cultural, mejorar el espacio público y conseguir una movilidad más sostenible, poner en valor nuestro patrimonio histórico o hacer de nuestros barrios lugares más cohesionados”.