El Ayuntamiento de Jerez advierte con señales de las calles y pasos inundables de la ciudad

El Ayuntamiento de Jerez ha instalado señalizaciones de información al tráfico rodado, y a la población en general, en diferentes zonas inundables de la ciudad ante las adversas condiciones meteorológicas.

El Consistorio jerezano ha decidido instalar esta señalización vertical en aquellas calles y pasos inferiores que registran anegaciones en caso de fuertes lluvias, como es el caso de Porvera, puente de la avenida Caballero Bonald y de la Olimpiada y en el Polígono Industrial de El Portal

"Estas señales sirven para prevenir daños y garantizar la seguridad de peatones y vehículos cuando se producen episodios de lluvia intensa", explica el Ayuntamiento de Jerez en sus redes sociales.

La medida se produce en la misma jornada en la que una tromba de agua de 19 litros en una hora inundó éstos y otros puntos de la ciudad como la avenida Cantos Ropero, en el P. I. de El Portal, o la zona rural como sucedió con las balsas de agua en la carretera de La Barca a San Isidro del Guadalete.

La iniciativa también se adopta a escasas horas de que la ciudad afronte una de las jornadas más complicadas de la semana por el probable azote de la borrasca Leonardo en Jerez de la Frontera y su campiña, que estará en aviso naranja por fuertes lluvias durante todo el miércoles.