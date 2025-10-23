El Ayuntamiento de Jerez impulsa la creación de una red de colaboración por la sostenibilidad y para luchar contra el cambio climático

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha mantenido un encuentro con representantes de diversas entidades sin ánimo de lucro que defienden el medio natural de Jerez con el objetivo de abordar la creación de una red de colaboración y trabajo conjunto.

Jaime Espinar ha explicado que el Ayuntamiento de Jerez quiere impulsar la creación de esta nueva red con asociaciones con diferentes fines:

Promover la sostenibilidad.

Luchar contra el cambio climático

Proteger la biodiversidad.

Conciencian a la ciudadanía en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 (PES) del Gobierno municipal.

El teniente de alcaldesa ha explicado que este trabajo en red “nos van a permitir no sólo apoyar la gran labor que realizan estas asociaciones en materias tan importantes como la divulgación o la conservación del medioambiente, sino también ampliar estas actividades y hacerlas conjuntamente con el Ayuntamiento para sumar esfuerzos en la tarea que estamos realizando por parte de la Delegación de Medio Ambiente, en materias como la divulgación, la concienciación, la conservación y en la puesta en valor del gran patrimonio medioambiental que tiene nuestra ciudad”.

Jaime Espinar ha añadido que con esta unión de sinergias y trabajo conjunto espera “llegar a muchas más personas, a pequeños y mayores y, desde luego, seguir siendo una referencia medioambiental, como lo estamos siendo hasta ahora”.