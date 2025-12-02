1.500 personas usaron en Jerez los buses lanzadera durante el segundo fin de semana de zambombas

Uno de los nuevos autobuses urbanos de Jerez en una parada de la calle Larga

El servicio de autobuses lanzadera habilitado por el Ayuntamiento de Jerez para facilitar la movilidad a la ciudadanía, con motivo de la celebración de las zambombas de Navidad, ha sido utilizado por 2.600 pasajeros, hasta el momento.

El pasado fin de semana, del viernes 28 y sábado 29 de noviembre, fechas en las que Jerez acogió a miles de personas visitantes, subieron a estas lanzaderas especiales 1.500 personas.

A este dato hay que sumar el del fin de semana anterior (viernes 21 y sábado 22 de noviembre), durante el cual 1.100 viajeros utilizaron este medio de transporte público.

Se trata de las dos líneas lanzadera que se activan los viernes, sábados y víspera de festivos durante este periodo navideño, una de ellas entre la explanada del mercadillo de los lunes (detrás del Estadio Pedro S. Garrido) y la calle San Agustín (el Alcázar) y la segunda, entre la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo y la Alameda Cristina.

Jaime Espinar: "Las lanzaderas de autobús contribuyen a una mejor movilidad del tráfico durante las zambombas"

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha valorado de forma positiva los resultados de esta experiencia, que tiene como objetivo que los ciudadanos y visitantes que quieren acercarse al casco urbano de Jerez durante el periodo de zambombas puedan dejar aparcado su vehículo en zonas de más fácil estacionamiento, como la explanada de las atracciones de feria o el mercadillo y tomar el autobús hasta el centro de la ciudad.

Concretamente, Jaime Espinar ha señalado que “este sistema de desplazamiento colectivo está contribuyendo a una movilidad mucho más práctica y sostenible y a descongestionar el tráfico en las zonas céntricas de la ciudad”.

Hay que recordar que este servicio de autobuses lanzadera estará operativo hasta el sábado 20 de diciembre y que, si bien el pasado fin de semana fue gratuito, como lo han sido todos los autobuses hasta el pasado día 1 de diciembre, a partir del próximo, se abonará el billete.

Señalar igualmente que también se ha reforzado el servicio de taxi con vehículos de otras localidades, con cuatro puntos de recogida de pasajeros fijos: Cristina, Esteve, Calle Puerto y Plaza del Arroyo (frente a la calle Cuesta Cristo de la Viga).