Balance de la Navidad en Jerez: 113 denuncias por botellón y 92 por orinar en la vía pública

La Mesa Técnica de Seguridad ha hecho balance del Plan de Navidad y Cabalgatas de Jerez de la Frontera (Cádiz), desarrollado desde el encendido del alumbrado, el 21 de noviembre, hasta el 6 de enero, poniendo el foco en las actuaciones realizadas frente a conductas incívicas como el consumo de alcohol en la vía pública y orinar, también en espacios públicos, especialmente en la zona centro durante los fines de semana de zambombas.

Durante la sesión, presidida por el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, junto a la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, se ha subrayado el intenso trabajo de coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y servicios de emergencia para dar respuesta a una Navidad marcada por récords de asistencia y actividad hostelera.

Según los datos aportados por el jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales, y el inspector Francisco López, solo durante los cinco fines de semana de zambombas, en la zona centro se interpusieron 71 denuncias por botellón y 64 por miccionar en espacios públicos, además de 26 actas por infracciones a la Ley de Establecimientos Públicos y 4 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana. Estas cifras reflejan la prioridad policial en el control de comportamientos que generan molestias vecinales y problemas de convivencia.

Ampliando el periodo de análisis a los 50 días comprendidos entre el 6 de noviembre y el 12 de enero, la Policía Local ha informado de un total de 113 denuncias por botellón y 92 por miccionar en la vía pública en el conjunto de la ciudad. A ello se suman 21 controles de alcoholemia (con 623 pruebas realizadas, cinco delitos contra la Seguridad Vial y 29 denuncias administrativas), 46 controles de tráfico (enfocados a las campañas de la DGT y patinetes eléctricos), 15 controles específicos en barriadas y 285 servicios humanitarios.

En este mismo periodo, la Policía Local atendió 2.544 incidencias, ninguna de gravedad y la mayoría derivadas de demandas ciudadanas canalizadas a través de la Sala del 092, y realizó 658 visitas y rondas a comercios, reforzando la presencia policial en las zonas con mayor afluencia.

Por su parte, la Policía Nacional destacó que, pese al elevado número de intervenciones por conductas incívicas, no se registraron incidentes de gravedad, gracias al despliegue de dispositivos fijos y refuerzos en zonas clave como el centro, el sur, polígonos industriales, centros de salud y Chapín Norte.

El delegado de Seguridad subrayó la labor desarrollada por la Policía Local y la Nacional en una época de “altísima exigencia”, al tiempo que destacó el refuerzo de medios y el esfuerzo de planificación realizado por el gobierno local, tanto en las reuniones previas de coordinación como a través del contacto directo con los vecinos.

Las federaciones vecinales ‘Solidaridad’ y ‘La Plazoleta 2.0’, junto a asociaciones de vecinos y Acoje, también valoraron la actuación policial y la comunicación directa con el Ayuntamiento, especialmente en lo relativo a la respuesta frente al botellón y otras prácticas que afectan a la convivencia durante las fiestas.

Finalmente, la Mesa abordó nuevas propuestas vecinales y comerciales para reforzar la seguridad y el control de estas conductas en próximos eventos, que serán analizadas para su incorporación a futuras estrategias coordinadas entre el Ayuntamiento y los cuerpos de seguridad.