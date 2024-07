Las bibliotecas de barrio de Jerez sólo abren cuatro horas a la semana

Que una biblioteca abra sólo un día a la semana, y ahora en verano sólo durante la mañana, es decir que prácticamente esa biblioteca está cerrada. Es lo que está ocurriendo desde primero de año en La Granja, La Plata y San Telmo y los vecinos ya han dicho basta. Desde el Club de Lectura Miguel González Muñoz difunden el llamamiento a participar en la concentración "en defensa de la apertura de las bibliotecas de barrio. Defiende la cultura", una protesta que se celebrará el 18 de julio a las 20 horas en la biblioteca municipal Agustín Muñoz de La Granja.

Hasta diez asociaciones se han unido ya a la movilización y se han reunido 550 firmas para solicitar ampliar el número de días estos importantes recursos de barrio. Hace unos meses, el Club de Lectura ya alertó de este escenario, junto a la asociación vecinal de La Granja y de La Marquesa, el colectivo de mujeres de La Marquesa y la Asociación juvenil Bululú: "Es muy llamativo que una ciudad que aspira a ser Capitalidad de la Cultura y que además albergará un encuentro importante de bibliotecas, cierre las suyas".

Carolina Arredondo, coordinadora del Club de Lectura Miguel González Muñoz, declara que "la razón más obvia de esta movilización es que los usuarios no pueden acceder al préstamo del libro ni a devolverlo en el plazo estipulado, porque está cerrada. Estamos hablando de que la biblioteca sólo abre ahora cuatro hora a la semana". Pero no sólo eso, desde el Club subrayan que "no se puede ir a estudiar, es imposible programar actividades culturales con un horario tan limitado e incluso se destruyen las que ya había, el fondo bibliografíco está inutilizado... Este cierre de la biblioteca anula por completo las diferentes campañas escolares, mediáticas, que se lanzan para el fomento de la lectura".

"Cerrar las bibliotecas anima a abandonar y a renunciar a la lectura en pro de cualquier otro tipo de ocio. Además, este cierre marca una diferencia muy importante en el acceso a la cultura. Nosotros promovemos que hay que tener un acceso a la cultura en condiciones de igualdad y no todo el mundo se puede permitir comprarse un libro todas las semanas. Aumenta además la brecha digital porque muchos usuarios se quedan sin acceso a internet. Cerrar las bibliotecas es empezar a destruir la cultura", añade Arredondo.

La movilización del día 18 está apoyada por los siguientes colectivos: La asociación juvenil Bululú, la AAVV La Marquesa, la Asociacion de Mujeres La Marquesa, la AAVV Pueblo Nuevo, el colectivo vecinal El Pellizco, el Club de Lectura de La Granja, la asociación Ganando Jerez, el colectivo de mujeres VIDEMU, la AAVV de La Plata, la AAVV El Pinar y la federación Solidaridad.