Movilización por la biblioteca de barrio de La Granja en Jerez: sólo abre un día a la semana

Jerez acogerá en el mes de noviembre las XXII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, un encuentro que, en palabras del delegado de Cultura Francisco Zurita, "no es solo un reconocimiento a nuestra importante tradición bibliotecaria, sino también una muestra de la vitalidad de nuestra comunidad y su compromiso con la cultura y la educación".

Contrasta por tanto dicha "vitalidad" con que las bibliotecas de barrio, recursos públicos muy importantes para los distritos, sólo abran un día a la semana. Es al menos el caso de la biblioteca de La Granja, desde donde distintos colectivos sociales y vecinales han comenzado a movilizarse para reclamar más días de apertura.

"En Jerez existen tres bibliotecas de barrio, la de La Granja, la de San Telmo y la de La Plata. Yo hablo por La Granja pero me consta que las otras dos están en la misma situación. ¿Qué situación? Pues que desde enero las bibliotecas de barrio pasaron de abrir de lunes a viernes a estar abierta sólo un día, en el caso de La Granja son los lunes", denuncia Carolina Arredondo, coordinadora del Club de Lectura Miguel González Muño.

"El Club de Lectura funciona estupendamente. Tenemos el tope de asistentes y una lista que no para de crecer. La sección de Infantil está dinamizada por una persona voluntaria y hay muchísimos niños. Vienen muchos estudiantes, hay opositores, vecinos que tienen en sus casas dificultades con el internet y vienen aquí para el wifi... Somos muchos afectados", remarca Arredondo.

En estos momentos, el Club de Lectura, la asociación vecinal de La Granja y de La Marquesa, el colectivo de mujeres de La Marquesa y la Asociación juvenil Bululú se han unido para hacer fuerza y alertar de este problema. "Es muy llamativo que una ciudad que aspira a ser Capitalidad de la Cultura y que además albergará un encuentro importante de bibliotecas, cierre las suyas. ¿Qué responderán cuando se le pregunte al Ayuntamiento sobre sus bibliotecas de barrio? Cuando hemos pedido explicaciones lo que nos dicen es que no hay personal. Me imagino que habrá otros motivos para cerrar un servicio público que funciona muy bien en La Granja... Entiendo que habrá más causas, porque no es el primer cierre de la biblioteca. Pero esto nos preocupa, nos duele y nos parece injusto", subraya la coordinadora del Club de Lectura.

La reducción de los horarios de las bibliotecas de barrio fue en su día una denuncia del propio Partido Popular. En 2021, estando en la oposición, los populares lamentaron en un comunicado que "centenares de jerezanos se han quedado sin poder ir a la biblioteca desde que esta semana entrara en vigor el nuevo horario impuesto por el PSOE de Mamen Sánchez y que supone un recortazo inconcebible para una ciudad como Jerez (abría dos días a la semana por la tarde)”.

Los colectivos vecinales y culturales ya presentaron en el Ayuntamiento distintos escritos para mostrar su rechazo a este horario de la biblioteca y anuncian que pronto iniciarán una recogida de firmas para aunar aún más fuerza.