Álvaro Pérez, conocido con el apodo de 'El bigotes' y considerado uno de los cabecillas de la trama Gürtel, ha asegurado este miércoles en la Audiencia Nacional que la ex alcaldesa María José García-Pelayo visitó las instalaciones de las empresas de Francisco Correa en los días previos a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) para supervisar el diseño del estand de Jerez en esta cita turítica.

Esta afirmación la ha realizado durante su declaración como testigo en una nueva sesión del juicio que se está desarrollando en la Audiencia Nacional por los tres contratos que el Ayuntamiento jerezano suscribió en 2004 con empresas de la trama.

Pérez aseguró que a mediados de 2004 vio salir al periodista Isidro Cuberos, al que se le atribuye un papel de mediación entre el Ayuntamiento y las firmas contratadas y que falleció en 2015, acompañado de la ex regidora de la sede de las empresas en la calle Serrano de Madrid. En este sentido declaró: "Me presentó como que era la persona que diseñaba todos los eventos del PP. Ella me dijo: no me conoces, pero yo a ti sí. ¡Cómo olvidarte con ese bigote!. Fue agradable y simpática". Asimismo, aseguró que su visita tenía como objetivo valorar el montaje del expositor antes del inicio de la Feria de Turismo.

Esta declaración va en la misma línea de la realizada por Isabel Jordán, una de las administradoras de las empresas de Correa que también esta procesada en esta causa. Meses atrás Jordán declaró a la Fiscalía que García-Pelayo estuvo en las oficinas de estas sociedades, una afirmación que ratificó posteriormente durante su declaración en este juicio.

En cambio, este extremo ha sido negado por la ex regidora que, incluso, ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito con documentación con la que trata de mostrar que no estuvo en Madrid en los días que se asegura que estuvo.

Precisamente, aún sigue sin fijarse cuándo declarará García-Pelayo en el juicio ya que está a expensas de que la Audiencia Nacional decide si solicita al Tribunal Supremo que reabra la causa contra ella tras la petición de la Fiscalía una vez recibida la confesión de Isabel Jordán.

Siguiendo con su declaración, Álvaro Perez reconoció que ya sabía desde meses antes de celebrarse la Feria que se encargarían de la promoción de Jerez en Fitur. Así, aseguró que su jefe, Francisco Correa (procesado en esta causa) le pidió en “septiembre u octubre” de 2003 que “fuera pensando cómo podría ser el estand de Jerez” ya que Isidro Cuberos estaba trabajando en ello. Poco después, el número dos de las firmas de Correa, Pablo Crespo (también sentado en el banquillo en esta causa) le confirmó que se encargarían de estos trabajos. En este sentido afirmóque, a partir de ese momento, empezó a trabajar con el diseñador Fernando Torres y con Cuberos en el diseño del estand.

En esta causa se enjuicia si se adjudicaron a dedo los trabajos de promoción de Jerez en la edición de Fitur de 2004 y si los expedientes de contratación se hicieron una vez culminada la Feria de Turismo. Fueron tres lotes que se encargaron a estas empresas por un importe total de unos 350.000 euros que incluían el montaje del estand en la cita turística y la organización de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y de un concierto de flamenco en el Parque del Retiro.

Finalmente Pérez incidió en que no tiene "ningún interés en vincular o desvincular a nadie" en el caso Gürtel, sino que ha decidido contar "todo lo que sabe". Al respecto, dijo: "Ni he hablado con el ministerio fiscal, ni he cerrado ningún acuerdo, ni he llegado a ningún tipo de tingladillo... nada, nada, nada he negociado con ustedes". Así, explicó que adoptó la decisión hace tiempo de “no callarme absolutamente nada” cuando vio que no había nadie del PP sentado en el banquillo en el juicio por la financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. Álvaro Pérez está actualmente en prisión cumpliendo condena por otras piezas de la trama Gürtel.

Otra empleada incide en la visita de Pelayo

Álvaro Pérez no fue el único testigo que este miércoles ha afirmado que García-Pelayo estuvo en la sede de las empresas de Correa. También lo apuntó Mónica Magariños, ex trabajadora de Orange Market, empresa que dirigía 'El Bigotes' en Valencia. Magariños declaró que Pablo Crespo les dijo que por mediación de Isidro Cuberos habían sido adjudicados a las empresas de Correa los contratos del Ayuntamiento jerezano para Fitur 2004 sin que hubiera salido el concurso ni estuvieran aún los correspondientes pliegos municipales.

Esta testigo, que también cumple condena por otra pieza de la trama Gürtel, alegó que tampoco ha llegado a un pacto con la Fiscalía admitiendo que "ojalá" hubiese alcanzado algún acuerdo con anterioridad porque así habría evitado entrar en prisión tras ser condenada por las adjudicaciones de la Comunidad Valenciana a las empresas de la Gürtel para organizar la presencia institucional en Fitur en las ediciones de 2005 a 2009.

Bernardo Villar dice que Cuberos sugirió "ideas"

Este miércoles también ha declarado, por videoconferencia, el ex concejal del Bernardo Villar, que en ese momento era delegado de Promoción de la Ciudad. Villar alegó que la corporación había decidido en aquel año que Jerez tuviera "mayor presencia" en Fitur 2004 gracias a que el Ayuntamiento había sido beneficiario, a finales de 2003, de un plan de excelencia turística, dotado con unos "dos millones de euros", y porque también había sido elegida como "ciudad estrella de la Red Europea de Ciudades del Vino".

Ahora bien, incidió en que "ningún político" estuvo presente en alguna reunión sobre los detalles de la organización de su participación en la Feria Internacional de Turismo. Es más, indicó que Isidro Cuberos, se puso en contacto con él para sugerirle "ideas para el desarrollo turístico" y que directamente le derivó al "Área de Turismo" del Consistorio para que valorasen las propuestas.

En cuanto a la firma de los contratos, el ex concejal apuntó que la ex alcaldesa era quien debía firmar los contratos aunque si en algún momento lo hizo él fue por la "ausencia" de García-Pelayo. En esta línea, señaló que los documentos tardaron en suscribirse porque tenían que ser enviados a Madrid, donde estaban las empresas.

Por último negó que conociera los nombres de los líderes de la trama asegurando que supo de ellos cuando se destapó la trama.

El “infierno” de trabajar con Correa

También testificaron este miércoles empleados de las empresas de Correa, como la encargada de producción de los eventos Ana Amor, que admitió que "gracias a Dios" la despidieron en 2004 porque trabajar allí era "terrible". "Era brutal porque (Correa) te podía tener allí horas y horas machacándote sin dejarte salir para que los productores bajaran los costes (...) Te llamaba a gritos cuando estabas hablando con un cliente y le tenías que dejar. Se ponía colérico perdido y como le dije: 'que nunca traten a tus hijas como me estás tratando a mí'", recordó.

Amor señaló que ella se encargó de organizar el espectáculo ecuestre celebrado en la Plaza Mayor de Madrid, en el marco de la Fitur, pero no ha podido ofrecer grandes detalles del evento en general, pues sobre los otros dos actos, ha dicho que no participó en su organización. Asimismo, ha enfatizado que todo lo que hizo en relación a este trabajo fue porque sus jefes se lo indicaron.

El juicio proseguirá este jueves con la declaración de nuevos testigos. Tras esta sesión, la vista oral se retomará en septiembre.