Lustau sigue barriendo en la International Wine Challenge

El idilio de Bodegas Lustau con la International Wine Challenge (IWC) no tiene fin. La firma jerezana ha vuelto a consagrarse un año más -y ya se pierde la cuenta- como la bodega española más premiada en el prestigioso certamen londinense, en cuya 37ª edición ha cosechado 5 trophies, 10 medallas de oro y 13 de bronce.

La participación española en el IWC se salda con 53 oros, de los que 24, es decir, casi la mitad, se los reparten distntas bodegas de la Denomionación de Origen de los vinos de Jerez.

El éxito de Lustau en la considerada como la competición de vinos más rigurosa e influyente del mundo no acaba ahí, ya que su enólogo Sergio Martínez se ha coronado por cuarto año consecutivo como 'Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo' ('Fortified Winemaker of the Year'), con lo que sigue la estela de su antecesor y maestro Manuel Lozano, que ostenta el récord absoluto de la categoría en la que se impuso en siete ediciones.

Entre las numerosos galardones obtenidos caben destacar los 'Trophies', que premian a los mejores vinos de cada categoría, y que en esta ocasión han recaído en:

- Lustau Oloroso VORS: Sherry Trophy y Oloroso Trophy.- Lustau Palo Cortado VORS: Palo Cortado Trophy. - Pedro Ximénez Viña 25: Pedro Ximénez Trophy.

El resultado de Lustau Oloroso VORS merece mención especial, ya que su reconocimento como 'Mejor vino de Jerez del concurso' (Sherry Trophy) lo catapulta entre los 30 mejores vinos del mundo. Este reconocimiento se suma al trofeo 'Best in Show' que este mismo vino recibió hace unas semanas en los premios Decanter, siendo seleccionado como uno de los 50 mejores vinos del mundo, recuerda Lustau en un comunicado.

"Todos estos reconocimientos refuerzan un año más la posición de liderazgo de Bodegas Lustau, ofreciendo la gama más amplia y premiada de vinos de Jerez", prosigue la nota informativa, en la que la firma jerezana detalla que el jurado de la International Wine Challenge, que integran más de 400 expertos de 38 países distintos, evalúa cada vino con catas a ciegas, valorando su estilo, origen y calidad.