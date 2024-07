Bomberos de Jerez inspeccionan las instalaciones de Tío Pepe Festival

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz del Parque de Jerez inspeccionaron las instalaciones donde se celebrará próximamente una nueva edición de Tío Pepe Festival.

La visita de una brigada de bomberos del parque jerezano a la bodega Las Copas de Gonzalez Byass en Jerez de la Frontera donde se celebran una parte de los los conciertos. se produjo este pasado viernes 5 de julio de forma rutinaria.

"Esta supervisión se realiza para reconocer el terreno ya que ayuda a estar más preparado en caso de una emergencia", señalaba el CBPC en su perfil oficial de la red social X.

Bomberos destacan que "tanto los festivales de verano, como las Ferias y fiestas que se celebran en la provincia tienen en estas inspecciones una garantía en el cumplimiento de la norma".

En otro tuit del CBPC se recuerda que "es tiempo de disfrutar y, entre todos, lo que queremos es que lo hagas pero que te sientas seguro".

Tío Pepe Festival: De Ana Mena a Los Secretos pasando por Raphael

La programación de la X edición de Tío Pepe Festival cuenta con un impresionante cartel de artistas que se presentarán en escenarios emblemáticos como el Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas.

El festival arrancará el 12 de julio con Ana Mena y su 'Bellodrama Tour'. La cantante y actriz malagueña ha consolidado su posición en la escena pop y urbana, siendo una de las estrellas más exitosas e imprescindibles del momento. Continuando con el programa, el 14 de julio, Gilberto Santa Rosa, conocido como el “caballero de la salsa”, presentará su 'Auténtico Tour 2024', interpretando sus grandes éxitos y nuevos temas.

La leyenda viva de la canción melódica, Raphael, volverá a las bodegas jerezanas el 17 de julio con su último trabajo 'Victoria', escrito y producido por Pablo López. Por otro lado, Miguel Poveda tomará el escenario el 19 de julio, ofreciendo un espectáculo donde el flamenco y los textos de Federico García Lorca se fusionan en una experiencia íntima y poética.

El 20 de julio, God Save The Queen traerá su tributo a la emblemática banda británica Queen, prometiendo una noche mágica con sus milimétricas recreaciones de los shows legendarios. En cuanto al 21 de julio, Take That presentará su 'This Life under the stars European tour', ofreciendo una actuación inolvidable en el último concierto de su gira de verano en España.

La Oreja de Van Gogh celebrará sus más de veinticinco años de trayectoria con una gira especial la noche del 27 de julio, y justo al día siguiente, el 28 de julio, Luis Fonsi conmemorará su medio siglo de carrera musical con un espectáculo lleno de sorpresas y sus mayores éxitos.

Agosto comenzará con Amaral el día 1, deleitando al público con su emblemático pop rock. India Martínez se presentará el 2 de agosto con su 'Nuestro Mundo Tour', transformado en "Vuestro Mundo Tour", donde la cantante cordobesa invita a sus seguidores a formar parte de su directo. Para el 3 de agosto, Arrival from Sweden ofrecerá 'The Music of ABBA', trayendo los éxitos de la mítica banda sueca con los músicos originales de ABBA.

El jerezano José Mercé estrenará su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' el 4 de agosto, destacando su trayectoria como uno de los cantaores más importantes del flamenco. Tan sólo unos días más tarde, Sidecars celebrará sus 18 años como banda el 8 de agosto, mientras que el 10 de agosto, Santiago Auserón y su Academia Nocturna, fusionando géneros como el rhythm & blues, jazz, rock y soul.

Finalmente, Nil Moliner cerrará el ciclo de conciertos el 11 de agosto con su tercer disco 'Lugar Paraíso', que promete ser una nueva era cargada de música. Los Secretos pondrán el broche de oro el 16 de agosto, celebrando sus 45 años de vida con un concierto que repasará su historia musical y sus grandes éxitos.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com