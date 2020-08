Suben a 13 los contagiados en uno de los brotes detectados en Jerez

La Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso en uno de los dos brotes de coronavirus localizados en Jerez la pasada semana. De este modo, en uno de ellos son 13 los positivos detectados hasta el momento.

Este brote continúa en investigación, según apunta la Consejería de Salud y Familias en el comunicado, por lo que se continúan realizando un estudio de contactos y realizando pruebas para tratar de localizar a nuevos contagiados.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias ya han determinado que el segundo de los brotes, con cuatro casos, se encuentra bajo control. Pasó a esta fase en la jornada del sábado, tal y como se recogía en el parte médico de este día.

No obstante, no será hasta este lunes cuando se conozca el incremento de positivos en la ciudad ya que durante el fin de semana el organismo autonómico no actualiza los datos a nivel municipal, aunque sí informa del estado de los brotes.

Ahora bien, en las últimas 24 horas, se han detectado 17 nuevos casos en la provincia de Cádiz y se ha producido una nueva hospitalización, aunque en el parte no se especifica la localidad.