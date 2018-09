Las cámaras de seguridad en el centro se licitarán antes de acabar el año

La alcaldesa Mamen Sánchez señaló ayer que antes de finalizar el año saldrá a licitación la instalación de cámaras de seguridad en calles del centro, una antigua demanda de los comerciantes, que se financiará ahora con fondos Edusi. Sánchez, acompañada de la presidenta de Acoje, Nela García, indicó que ya existe un proyecto con las calles céntricas en las que se pondrán las cámaras, y al que ella ha sugerido la incorporación de dos más en Arcos y Medina, que no quedaban cubiertas en el proyecto original. Tras el proceso de licitación, vendrá la contratación de la empresa que se encargue de la instalación, aunque Sánchez no quiso avanzar fechas al tratarse de procesos que pueden sufrir contratiempos. García aseguró que para nosotros "haber empezado a trabajar ya en ese sentido es un paso adelante, porque hace unos años era una negativa continua por temas de privacidad, de normativas, de leyes". Es más, avanzó que si el año que viene la Junta vuelve a convocar las subvenciones a centros comerciales abiertos, se pedirían más cámaras para añadir a las que se instalen con los fondos Edusi. No obstante, la alcaldesa recordó que no es fácil porque hay una regulación muy rigurosa a la hora de obtener los permisos. "Pero la decisión ya está tomada y la licitación tiene que salir en este año". Agregó que la instalación de cámaras de seguridad no sólo fue solicitada por comerciantes del centro sino también por empresas de polígonos industriales, "pero tenemos que ver siempre que sean calles públicas".

Además esta semana se abordará en la mesa de seguridad la ubicación de la oficina que la Policía Nacional mantendrá en el centro, una vez que la comisaría se traslade a la Asunción. "Queremos que tanto la Policía Nacional como la Local opinen y digan que ubicación consideran mejor. Afortunadamente hay sitios suficientes, pero que sean ellos los que decidan e intentaremos que se complemente con la unidad de la Policía Local".

La empresa que ha comprado el edificio de Rianal destinará parte a servicios sanitarios

Durante la visita a escaparates de comercios asociados a Acoje que se han decorado con elementos ecuestres, la alcaldesa anunció también la instalación de contenedores de cartón por diversos puntos del centro y que a partir del próximo 1 de octubre los comercios no podrán depositar sus cartones en la vía pública. "Todos tendrán que ir a los distintos contenedores que van a ir ubicados en un entorno los más cercano posible. Por lo tanto esa imagen de las ocho de la tarde de la calle Larga con los cartones desaparecerá". El Ayuntamiento está enviando estos días cartas a todos los comerciantes informándoles de la medida. La presidenta de Acoje explicó que en concreto se reforzará con estos nuevos contenedores la plaza del Banco, la zona de plaza Plateros, Esteve, calle Medina y Arboledilla y calle Armas.

Por otro lado, tanto la alcaldesa como la representante de Acoje mostraron su confianza en las nuevas aperturas que se van a producir en el centro. Sin mucha concreción, "porque son las empresas las que tienen que hablar de sus proyectos", Sánchez mencionó la posible compra de una casa anexa por parte del empresario hostelero que se hizo cargo de El Gallo Azul, con el fin de ampliar el restaurante, pero señaló que carecía de más información y desconocía posibles fechas de apertura de este emblemático establecimiento. Más confiada se mostró en que a corto plazo el edificio que ocupó Rianal vuelva a acoger actividad. Dijo que el inmueble será objeto de una reestructuración para un uso que no será hostelero ni comercial, aunque adelantó que al menos alguna de las plantas acogerá servicios relacionados con el ámbito sanitario.

Junto a estos proyectos está el del inversor ruso que se ha hecho con los locales de la planta baja del centro comercial Los Cisnes, con el fin de dedicarlos a restauración. García señaló que "queremos ser prudentes hasta verlo en marcha, nuestra mano la tiene para lo que necesite. Para nosotros sería fundamental que ese centro comercial se revitalizará, pero aparte de restaurantes creemos también muy importante que se apueste por temas de ocio que complemente a la hostelería". García expresó su deseo de que todos estos proyectos puedan ver la luz a lo largo del próximo año y lamentó que las distintas oficinas de la Seguridad Social en el centro queden desocupadas una vez que se construya el nuevo edificio en la avenida de Arcos. "El hecho de que tanto empresas públicas como privadas se vayan del centro a nosotros nos desangra".

Por otra parte, la alcaldesa se refirió al edificio de la plaza Esteve cuyo concurso quedó vacío al no presentarse ninguna empresa para su compra. Sánchez dijo que se volverá a sacar y que serán los técnicos los que hagan una nueva valoración que haga más atractiva su adquisición.