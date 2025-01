Campaña contra coches de caballos: "Si pasa en otras ciudades, también podría suceder en Jerez"

El fin de los coches de caballos turísticos que busca el Ayuntamiento de Málaga para este 2025 ha avivado el debate sobre esta actividad en ciudades como Sevilla y Jerez. En este último caso, la localidad cuenta con 11 licencias, aunque depende de la temporada (ahora es baja) se ven más o menos transportes de este tipo por las calles. La extinción de licencias en la capital malagueña "pensando en el bienestar animal y en la imagen que se ofrece al mundo" ha generado sólo cierta preocupación entre los cocheros jerezanos, que se han mostrado confiados en que el servicio continuará sin problemas en Jerez.

Sebastián Íñigo lleva casi toda la vida en el mundo del caballo, aunque gran parte de ella su labor ha estado en el ladrillo. Llegó la crisis y fue cuando solicitó la licencia de cochero. "Tenemos una fuerte vinculación con la Real Escuela del Arte Ecuestre, Sevilla, Jerez es la ciudad del caballo... Los animalistas dicen que los caballos sufren así, pero es que un animal está mejor cuidado cuando está trabajando, es un deportista, cuando está bien nutrido, resguardado en su cuadra. Aquí en Jerez nos hacen un riguroso seguimiento Medio Ambiente, el Seprona, el veterinario del Zoológico. Yo también estoy sensibilizado con los animales, pero aquí sufrimos todos, hasta el bebé que tiene que madrugar para ir a la guardería y levantarse tan temprano. En este negocio tienes que saber tratar al caballo y también al cliente, que es a veces desconfiado sobre el paseo y lo que se le cobra. El precio aquí está regulado por el Ayuntamiento, 45 euros una hora, para cuatro o seis personas". Recuerda además Sebastián que los coches en Jerez llevan un sistema para recoger los excrementos de los animales.

Cada cochero jerezano tiene su propia cuadra en la que cuida y mantiene al caballo, una exigencia del Ayuntamiento, así como la de tener una serie de códigos y microchips. "Estamos muy controlados, sí. Además, cualquier turista le ve al caballo una rozadura y llama a la Policía de momento. La realidad es que si van eliminando los coches de caballos poco a poco en otras ciudades, también podría pasar aquí".

Coches de caballos eléctricos

El Partido Animalista Pacma consideran que, ya sea en Málaga o en Jerez, como en cualquier otra parte de España, la tracción animal tiene que terminar. "Estamos en 2025, este sistema no goza de muy buena fama y también es el resultado de muchos años de accidentes, problemas, animales que colapsan con las altas temperaturas del verano, etc. Es verdad que habrá cocheros que mantendrán a sus animales en condiciones aceptables, pero también los hay que no respetan los horarios, que no ponen a descansar a los animales las horas que son, que no les proporcionan los alimentos que necesitan y que contribuyen a que esa imagen social se deteriore. Y, por supuesto, nosotros partimos de que los animales no están para completarnos, no están para servirnos, están en este mundo como lo estamos nosotros, y entonces no hay que ponerles a trabajar porque no tienen esa necesidad".

Desde Pacma apuntan que con la tecnología que hay hoy, "si quisiéramos, y sobre todo si quisieran los Ayuntamientos, que son los que conceden esas licencias, se podrían buscar alternativas sin animales que permitieran a los turistas, y a los locales que lo quieran disfrutar también, visitar la ciudad de una forma ética, pues a través de tuk tuk, coches de caballos eléctricos, y es por lo que apostamos". De hecho, el partido ya solicitó en 2022 al Ayuntamiento de Jerez en una reunión, y dentro de su campaña '#CochesdeCaballosEléctricosYa', la sustitución de las calesas tiradas por caballos por coches de caballos eléctricos, iniciativa que ya se está aplicando en otras ciudades españolas y del mundo. En Jerez incluso una persona se ofreció a donar el primer modelo para que sirviera de prototipo y se fueran sustituyendo de forma paulatina. "El PSOE entonces no quiso y optó por la tracción animal porque decían que Jerez era la ciudad del caballo. Esa fue la argumentación. Esperamos que con el tiempo se vayan tomando como referencia ciudades como Málaga o Palma y entremos en el siglo XXI con el tema de los coches de caballos".

En Pacma hacen hincapié en que no tienen nada "ni contra los cocheros ni tenemos intención ninguna de quitarles sus puestos de trabajo. Lo ideal es que los mantuvieran sin la necesidad de utilizar caballos".