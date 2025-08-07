Caos en el servicio de ayuda a domicilio en Jerez: Ayuntamiento y comité de empresa acuerdan ampliar la plantilla

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el comité de empresa de ayuda a domicilio han alcanzado un acuerdo para reforzar la plantilla y poner fin así al caos del servicio denunciado en los últimos días por los trabajadores.

En un comunicado conjunto, ambas partes explican que continuarán "trabajando en la mejora del servicio, estableciéndose un nuevo calendario periódico mensual de reuniones entre las partes". Asimismo, señalan que "van a proseguir los trabajos de diagnóstico del servicio de ayuda a domicilio que se iniciaron hace unos meses de cara a poder mejorar la eficiencia del servicio tras el aumento de usuarios actuales y los que se prevén a futuro".

En este sentido, y al margen del anuncio de las nuevas contrataciones, Ayuntamiento y comité se han comprometido "a reforzar la gestión interna de los procesos y la estructura organizativa para mejorar la eficiencia y atender las incidencias".

Por su parte, Comujesa cerrará una próxima reunión con la empresa que presta el servicio de vestuario de la plantilla para "trabajar en mejoras de la uniformidad, atendiendo a las situaciones planteadas por los representantes de los trabajadores".

El comunicado recoge que el servicio de ayuda a domicilio tiene que afrontar "nuevos retos de cara a seguir prestando el mejor servicio tras el aumento considerable del número de usuarios, que ronda actualmente los 3.800 y por ende de la necesaria ampliación de la plantilla, que debe seguir incrementándose como lo ha hecho en los últimos meses".

Los compromisos han sido adquiridos durante la reunión celebrada entre el Ayuntamiento y el comité de empresa en la que han estado presentes la delegada de Inclusión Social y Dependencia, Yessika Quintero; el vicepresidente de Comujesa, Jaime Espinar; la gerente, Hayat Abdel y personal de la Delegación de Inclusión Social y Dependencia.