Ayuda a domicilio en Jerez: "Esto es una locura, estamos abandonados"

"Llevamos un año que esto es insostenible". Así describe Remedios Vargas, portavoz de UGT y trabajadadora de ayuda a domicilio en Jerez, el servicio municipal. Hace unos días, el sindicato denunciaba que "la plantilla de coordinación y administración no se está aumentando, a pesar de seguir enviando 200 o más altas mensuales de nuevos usuarios desde Servicios Sociales. La situación se ha vuelto insostenible por la carga de trabajo, llegando a situaciones de encontrarnos a personal saturado, produciéndose hasta desmayos y mareos".

Vargas explica que "vamos a la empresa y nos encontramos a todo el mundo resoplando, haciendo gestos de 'ya no puedo más'. Es cierto que se han dado mareos y gente que ha llegado incluso a llorar. Hemos visto a hombres y mujeres como castillo llorando porque ya no pueden más. No es normal que la plantilla de auxiliares sí suba, y coordinación y administración no. Pero es que la plantilla de auxiliares es la que aumenta porque es la que interesa, porque es la que factura. Lo que interesa es gente a la calle, pero los de dentro les da igual".

La portavoz y trabajadora lamenta que "hay miedo, algo increíble en nuestro siglo, y a veces se pierden las formas porque están agotados. El otro día entró una coordinadora pero no tenía acceso al programa, otra no tiene ordenador...". "El pasado viernes hablé con una coordinadora porque un familiar me trasladó que a su madre no se le cubrió el jueves. ¿Qué ha pasado? Pues que no hay personal, que nos hemos comido la bolsa. El año pasado tenían que haber salido vacantes fijas, cubrir todos los usuarios que han salido nuevos, pero como no han salido esas plazas fijas, ¿de dónde se ha ido cogiendo? Pues de la bolsa de trabajo. Se sacó una bolsa extraordinaria, y también nos la hemos comido. Y ahora para cubrir vacaciones hay que hacer mil movimientos para ir cubriendo huecos. Esto es una locura para los que trabajan dentro, y para los que trabajamos fuera, que estamos abandonados", describe Vargas.

La portavoz detalla que "las coordinadoras no dan a basto, ni tienen un teléfono cada una. A lo mejor hay uno para seis. Con decirte que las sillas están con los nombres puestos... Falta personal en la oficina y el convenio no se está respetando en su totalidad".

La uniformidad es otro asunto: "Nosotros en el convenio teníamos que mientras no tuviéramos uniforme, nos tenían que pagar 9,95 euros. En 2024 no nos dieron uniforme y lo denunciamos en enero de 2025. Pero es que les resulta más barato pagarnos 9,95 que darnos uniformes, cuando eso es una 'multa' por no facilitarnos el uniforme. Ahora nos han dado uno, pero sigue faltando otro, se niegan a seguir pagándonos y se niegan a darnos un segundo uniforme. Y además el que nos han dado no es el que pone ni en el pliego ni en el convenio. Aquí nadie soluciona nada, sólo les interesa facturar".