El PSOE de Jerez exige el cese "fulminante" de la gerente de Comujesa por el "colapso sin precedentes" de la ayuda a domicilio

El grupo municipal socialista denuncia la "situación límite" que atraviesa el servicio de ayuda a domicilio de Jerez, respaldando las advertencias realizadas por UGT y recordando que “ya lo dijimos hace un año: el caos era previsible y ahora es una realidad que sufren a diario usuarios y trabajadoras”.

La concejal socialista, Carmen Collado, subraya que "la gestión actual ha demostrado ser ineficaz e insostenible, con una plantilla desbordada, usuarios en lista de espera durante meses, y una evidente falta de planificación". "La gerente del servicio no está funcionando, hay que recordar que fue asesora política de Pelayo. Los consejeros socialistas votaron en contra, porque además no cumplía con los requisitos establecidos, por tanto, la alcaldesa debe cesarla de manera fulminante antes de que se deteriore más el servicio. Jerez necesita una dirección profesional y comprometida, no improvisaciones", declara Collado.

El PSOE añade que la falta de personal en coordinación y administración "está provocando un colapso sin precedentes. Mientras el número de altas de usuarios crece de forma constante, no se han reforzado los equipos que garantizan la organización y calidad del servicio, generando retrasos, sobrecarga y situaciones de estrés extremo entre las trabajadoras".

La formación socialista recuerda que el informe técnico de junio de 2025 "ya establecía la necesidad de 450 auxiliares, ocho coordinadores y dos administrativos, cifras que el actual gobierno municipal ha ignorado, limitándose a convocar un número insuficiente de plazas y dejando desatendidos a cientos de beneficiarios".

“Estamos ante un incumplimiento flagrante de los derechos laborales, con uniformes incompletos, ausencia de compensaciones económicas, vacantes sin cubrir y condiciones que ponen en riesgo la salud de las trabajadoras. La situación no da para más”, advierte Collado.

Ante este escenario, el PSOE exige al gobierno local que "asuma responsabilidades políticas, cubra de forma inmediata los puestos necesarios y garantice que el servicio se presta con dignidad, tanto para los usuarios como para las profesionales que lo hacen posible". "La ayuda a domicilio no es un lujo, es un derecho, y en Jerez se está gestionando con una falta de sensibilidad y competencia inaceptables”, concluye la concejal socialista.