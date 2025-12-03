Carreteras, Asta Regia y el Guadalete centran las enmiendas al presupuesto de la Junta para Jerez

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (Bopa) publicó este martes las 2.660 enmiendas que los partidos políticos han presentado al presupuesto para la Junta de Andalucía para 2026. Estas se abordarán en una sesión parlamentaria que se celebrará a mediados de mes donde se dará el visto bueno definitivo a la previsión contable autonómica.

La ampliación de las partidas para mejorar las principales carreteras de acceso a la ciudad, la restauración de las márgenes del río Guadalete para disminuir las consecuencias de las inundaciones y la puesta en valor del Yacimiento de Doña Blanca son algunas de las propuestas que se han realizado al presupuesto autonómico del próximo ejercicio.

Todas estas serán incluidas para su debate en la sesión dado que ninguna requería del visto bueno previo del Consejo de Gobierno al no contemplar aumento de la cifra global de gasto de la administración autonómica para el año próximo.

Carreteras

La mejora de la A-480 (autovía que conecta Jerez con Sanlúcar) como la A-2004, la vía de acceso a Jerez desde la A-381 (carretera de La Cartuja o de Medina) centran las alegaciones presentadas por los grupos parlamentarios en esta materia.

El PP enmienda su propio presupuesto y solicita que se incluya en el presupuesto de la Consejería de Fomento sendas partidas económicas para la mejora del firme de algunas carreteras que discurren por Jerez, entre ellas la A-381 (autovía Jerez-Los Barrios), la A-2004, la A-382 (autovía Jerez-Arcos), la A-480 y la A-2075 (Jerez-Rota).

Por su parte, Vox demanda dos millones de euros para realizar una reparación integral de la A-480, aunque señala que esta debe ser una primera partida que debería complementarse en años sucesivos para una mejora de esta autovía que conecta Jerez con Sanlúcar. También pide otros 800.000 euros para mejorar los accesos a los caminos rurales situados a ambas márgenes de esta carretera.

En esta misma línea, Adelante Andalucía exige una "ejecución efectiva" de unas "mejoras temporales" en la carretera A-2004 con una dotación presupuestaria de un millón de euros al considerar que es "insuficiente" la partida incluida en el presupuesto, que está vinculada únicamente a la redacción del proyecto de mejora de esta vía de acceso a la ciudad.

Educación

El grupo parlamentario de Vox plantea que se reserve sendas partidas para el incremento del personal docente en varios centros educativos, entre los que incluye a los jerezanos del Tomasa Pinilla (Guadalcacín) y Nuestra Señora de la Paz. También demanda que en ambos centros se refuerce el personal técnico de integración social (PTIS).

Medio ambiente

Adelante Andalucía exige una reserva de cinco millones de euros para acometer un proyecto de limpieza y restauración del cauce del río Guadalete a su paso por Jerez, una medida que considera fundamental para evitar posibles desbordamientos e inundaciones.

Mientras, Vox también demanda presupuesto para la restauración del cauce del río, aunque plantea una partida de un millón de euros. Por otro lado, esta formación reclama incluir en el próximo presupuesto una partida de tres millones de euros para la ampliación del tratamiento terciario de la estación depuradora de Jerez, ubicada en el polígono El Portal.

Sanidad

Adelante Andalucía reclama dotar de más personal sanitario al área de gestión de Jerez. Para ello, exige una dotación económica de 1,5 millones de euros.

Financiación municipal

El grupo Por Andalucía demanda al gobierno autonómico que acepte la quita que el ejecutivo central ha ofrecido a todas las comunidades autónomas —las gobernadas por el PP la han rechazado— para destinar un mayor importe a las transferencias que anualmente la Junta realiza a los ayuntamientos, la denominada Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma). En el caso de Jerez, según las estimaciones realizadas por esta formación, recibiría algo más de un millón extra a lo que percibió el año pasado, que ascendió a 10,4 millones de euros, un importe en el que está incluido el ingreso al ayuntamiento matriz como a las siete entidades locales autónomas.

Empleo, turismo y cultura

El PSOE demanda la reserva de unos cinco millones de euros para el desarrollo de un plan provincial de turismo en la provincia de Cádiz, en el que incluye a la campiña jerezana. Plantea que este importe se destine a la mejora de las infraestructuras turísticas, el fomento del turismo de naturaleza, la enología y el desarrollo y promoción de los productos locales.

Por su parte, Adelante Andalucía demanda la ejecución de un plan especial de empleo en diversas comarcas de la comunidad, incluyendo uno específico para Jerez y dotado con unos dos millones de euros.

Adelante Andalucía reclama una partida de 1,5 millones de euros para la construcción de un centro de interpretación sobre el Yacimiento de Asta Regia una vez se ha anunciado la adquisición de los terrenos. Vox también plantea una enmienda para la puesta en valor del yacimiento dotado con 20.000 euros.

Asimismo, este partido demanda un programa de rehabilitación del barrio de Santiago que esté dotado con 100.000 euros para potenciar el atractivo turístico de esta zona del centro histórico, incluyendo rutas gastronómicas, ferias artesanales y "panoramas culturales". Y, finalmente, pide que se ejecute un estudio técnico para la rehabilitación del Monasterio de la Cartuja, un edificio de propiedad estatal, aunque cedido al Obispado de Jerez. El importe de este análisis sería de 50.000 euros.

Vivienda

Vox incluye varias enmiendas para la construcción de viviendas de protección oficial en la comunidad autónoma. En el caso de Jerez demanda que se reserven 15 millones de euros para construir 300 VPO en la ciudad.