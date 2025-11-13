Vuelven las máquinas a la casa derrumbada de la calle Zarza en Jerez: "Esto se había convertido en un chutadero"

El pasado 30 de marzo al mediodía San Miguel se llenó de polvo. El derrumbe de parte de una casa en la calle Ramón de Cala, esquina con Zarza, pudo acabar en tragedia, dejando al descubierto una finca que esperaba transformarse en nuevas viviendas, pero que durante los últimos ocho meses se había convertido en un "chutadero".

De marzo a noviembre la casa ha sido el quebradero de cabeza de los vecinos, siendo un foco de conflictividad y, según relatan, de consumo de drogas y otras sustancias. Sin embargo, todo parece que ha cambiado. El Ayuntamiento anunció días atrás que el inmueble ha sido adquirido por una nueva sociedad mercantil que está llevando a cabo una serie de trabajos de consolidación y apuntalamiento en su fachada, planteadas como medidas de seguridad y que quedaron pendientes de ejecutar por parte de la anterior propietaria del inmueble.

Ante la falta de respuesta de los anteriores propietarios a los requerimientos realizados por el Ayuntamiento, la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha explicado que, mediante acuerdo de la junta de gobierno local, de fecha 30 de junio de 2025, se procedió, primero, al archivo del expediente de concesión de licencia que se venía tramitando, y a continuación -por Resolución de la delegada de Urbanismo dictada el 18 de agosto - se declaró la situación legal de ruina urbanística de la finca, lo que ha supuesto su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. Los nuevos propietarios tienen ahora por delante un año para abordar la completa rehabilitación del inmueble.

"Esto se había convertido en un chutadero. Un ir y venir de personas que entraban sin control. Ahora la nueva empresa ha puesto un cerramiento en condiciones y nos han quitado un verdadero problema a los vecinos, que estábamos hartos de este vertedero en plena calle", declara Manuel Marín Polo, presidente de la asociación vecinal de San Miguel y propietario de la vivienda colindante a la finca derruida.

En este tiempo los vecinos subrayan que "era un infierno vivir aquí. No sé las denuncias que hemos puesto en la Policía. Se había convertido en un barrio tercermundista, un 'bronx' en pleno centro de Jerez. De esta casa la gente salía como zombi. Ha sido desesperante para los vecinos y para los comercios de la zona".

Marín Polo añade que durante estos meses "hemos vivido acojonados, con alarmas en toda la casa porque el ambiente era muy malo. Sabemos que el Ayuntamiento ha puesto todos medios que podían, pero ha sido más un problema de los antiguos dueños". "Lo que está claro es que no se podía continuar así. No puede ser que un barrio como San Miguel proyectara esta imagen. Además, de cara a la temporada de zambombas era de vital importancia asegurar la zona, como se ha hecho con el nuevo cerramiento, y abrir al tráfico la calle cortada", subraya el presidente vecinal.

En este sentido, Belén de la Cuadra ha mostrado su satisfacción por la pronta reacción de la nueva titular de la finca, que ya está dando cumplimiento a las medidas de seguridad dictadas por Urbanismo. “El objetivo ahora es asegurar el edificio para poder acceder a su interior al objeto de que los arquitectos de la empresa puedan hacer una supervisión con todas las garantías de seguridad para valorar el estado real del inmueble y determinar la finalidad que le darán al mismo”, declaró hace unos días.

Estos trabajos suponen, por tanto, "un primer paso importante para la recuperación y rehabilitación completa de este céntrico inmueble, que está catalogado en el PGOU como de Interés Genérico, por lo que supondría poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico y eliminar un punto negro existente en una zona muy popular y transitada de un barrio tan representativo de Jerez como es San Miguel".