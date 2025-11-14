CCOO entiende que las medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eliminan toda la ZGAT en Jerez

Atendiendo a la petición de las grandes superficies comerciales representada por ANGED, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió recientemente un auto en el que suspende de manera cautelar la actual declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Jerez, que fue aprobada el pasado mes de julio por la Junta de Andalucía. Desde CCOO "entendemos que con esta decisión del TSJA, las aperturas comerciales de domingos y festivos que venían reguladas por la ZGAT en vigor quedan completamente suspendidas, ya que actualmente no hay ninguna declaración ZGAT vigente que aplicar en la ciudad. Recordemos que fue el propio TSJA quien anuló bajo sentencia la ZGAT anterior de 2022".

Esta interpretación es compartida por el Consistorio que, "tras la reunión mantenida con equipo municipal de Jerez, trasladó su intención de mantener abierta la vía judicial para defender el consenso del que fue fruto la ZGAT de julio 2025 ahora suspendida".

CCOO expresa su "malestar y nuestra profunda preocupación ante esta situación, y rechazamos completamente la posición irracional de ANGED que está dispuesta a seguir perjudicando los derechos de las personas trabajadoras del sector, además de generar una gran inseguridad jurídica a decenas de empresas de la localidad, enturbiando el ambiente social de la ciudad que había conseguido una ZGAT fruto del consenso de todos los agentes municipales y sociales, más aún en un momento en el que la ciudad es candidata a la capitalidad europea de la Cultura 2031".

Este sindicato, además, manifiesta que "hasta que el TSJA se pronuncie definitivamente sobre el fondo de esta cuestión, CCOO estaremos vigilantes para garantizar que los derechos de las personas trabajadoras no se vean afectados ante la intención de alguna empresa de abrir en domingos y festivos, por lo que llevaremos a cabo las medidas sindicales y jurídicas oportunas".

En CCOO "creemos que el comercio debe responder no sólo a la lógica del mercado, sino también a la justicia social y, sobre todo, al empleo digno. Con esta resolución del TSJA los derechos laborales se subordinan a los intereses de las grandes superficies, por lo que desde este sindicato seguiremos trabajando para que el comercio en Jerez sea motor de empleo estable y de calidad, y no un espacio de precarización".