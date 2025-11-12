A vueltas con los días de apertura de los centros comerciales en Jerez: "Estaremos vigilantes"

Ayuntamiento y sindicatos estarán "vigilantes" a los días de apertura de las grandes superficies comerciales en Jerez tras la suspensión cautelar de la zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT) tras un recurso presentado por la patronal de las principales distribuidoras del país. Ambas partes se reunieron en la tarde del martes para analizar la repercusión que puede tener el auto del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) adelantado por este medio el pasado viernes que dejaba sin validez temporal la ZGAT de Jerez, que permitía que las grandes firmas asentadas en el centro de la ciudad durante los meses pudieran abrir todos los domingos y festivos de los meses de mayor afluencia turística.

La gran pregunta sigue siendo la misma: ¿en qué situación se encuentra Jerez tras el pronunciamiento del alto tribunal andaluz?. El Ayuntamiento de Jerez y Comisiones Obreras sostienen, y así quedó ratificado en la reunión, que, a día de hoy, únicamente pueden abrir los 16 autorizados por la normativa autonómica para toda la comunidad autónoma. En cambio, el sector de la distribución entiende que, al no haber ZGAT, hay libertad de horarios.

Ahora bien, por el momento, las grandes superficies de la ciudad mantienen en statu quo. No en vano, de aquí a final de año están autorizadas las aperturas en casi todos los domingos y festivos y, por el momento, no se han producido cambios. Así, el próximo día feriado que podrán abrir será el domingo 30. Mientras, para diciembre están autorizados los días 6, 8, 14, 21 y 28. Y para enero, la Junta permite en toda la comunidad los domingos 4 y 11 de enero. A partir de ahí, todo sigue siendo una incógnita.

En la reunión mantenida entre representantes del gobierno municipal, entre los que estaba la alcaldesa, María José Garcia-Pelayo, y el sindicato CCOO, se acordó que ambas partes estarán "vigilantes" sobre las aperturas, pues ambas partes entienden que, en esta situación, solo son aplicables los días de apertura autorizados para toda la comunidad. En este sentido, indicaron, además, que continúan manteniendo su respaldo a la propuesta de ZGAT que aprobó la Junta y que ha estado vigente hasta su suspensión cautelar por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que se limitaba al centro de la ciudad.

Ahora está por ver qué pasos dará la Junta de Andalucía en este sentido. Fuentes de la Consejería de Empleo señalaron que ya les ha sido notificado el auto del TSJA y que ahora lo están analizando a nivel jurídico para los siguientes pasos dar. El primero de ellos es decidir si recurren o no el pronunciamiento del TSJA, aunque todo apunta a que lo hará. Y, a partir de ahí, habrá que ver si se declara una nueva ZGAT para cubrir el vacío existente, en el caso de que se confirme la suspensión temporal, mientras se espera un pronunciamiento definitivo sobre el asunto. Precisamente, el Ayuntamiento de Jerez está a la espera de que el tribunal decida o no sobre su solicitud de personación en esta causa que se está tramitando en el contencioso-administrativo.