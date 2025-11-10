El galimatías de la ZGAT de Jerez

La incertidumbre se cierne sobre los días de apertura autorizados de las grandes superficies comerciales en Jerez. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avanzado por este periódico el pasado viernes que suspende de manera cautelar la declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT), la figura que permite ampliar los días de apertura autorizados más allá de los que permite la ley, ha provocado un episodio más en el galimatías que se ha convertido la regulación de los horarios comerciales en la ciudad.

La pregunta es sencilla: ¿Y ahora qué? Por ahora, las partes implicadas —administraciones y sector empresarial— se muestran cautas y prefieren no pronunciarse por el momento hasta analizar con más profundidad las consecuencias que pueda tener este nuevo pronunciamiento judicial. Así, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Jerez declinaron este viernes hablar del auto, al menos por el momento, al sostener que aún no les ha sido notificado.

Mientras tanto, fuentes del sector de la distribución consultadas por este periódico afirman con rotundidad que este auto permite que las grandes superficies comerciales de Jerez tengan libertad de horarios dado que la ciudad está obligada a contar con una ZGAT por su población y, al no contar con ella por la suspensión cautelar, la normativa establece que es de aplicación la libertad de horarios "todo el año y en todo el término municipal".

Pero, por el momento, no se han producido movimientos en este sentido o, al menos, que hayan trascendido públicamente. Para empezar, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, que es la competente en materia de comercio, debe decidir si presenta un recurso de reposición al auto del TSJA. Y, tras esto, deberá concretar si espera al pronunciamiento del alto tribunal sobre la la zona de gran afluencia turística que aprobó en julio tras el recurso que presentó Anged, la patronal de las grandes superficies, o bien opta por declarar otra ante el vacío existente.

El pronunciamiento del TSJA retrotrae la situación de Jerez a un momento anterior al de la aprobación de la ZGAT, es decir, a un periodo en el que no había alguna en vigor dado que la anterior había sido anulada por la Consejería de Empleo tras otro auto del TSJA donde ordenaba ejecutar el fallo donde había tumbado la anterior zona de gran afluencia turística aplicada.

Mientras tanto, las grandes superficies no han variado su calendario de horarios hasta final de año. Este medio ha consultado los de las principales firmas asentadas en la ciudad y, por el momento, mantienen que el próximo festivo que abrirán será el domingo 30 de este mes. Asimismo, contempla estar operativos los festivos del 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre. No obstante, hay que tener en cuenta que estas fechas son las autorizadas por la Junta de Andalucía para todos los centros comerciales de la comunidad autónoma.

Pero, ¿qué ocurrirá en 2026?. Esto sigue siendo una incógnita puesto que ningún establecimiento ha publicado el calendario del año próximo. Por lo pronto los únicos que son seguros son los establecidos por el organismo autonómico para toda la comunidad, que fueron aprobados el pasado mes de junio. Estos son 4 y 11 de enero, 28 de febrero, 2 de abril, 3 de mayo, 5 y 26 de julio, 2 y 15 de agosto, 12 de octubre, 2 y 29 de noviembre y 7, 13, 20 y 27 de diciembre.

Y todo esto se produce en paralelo a los distintos procedimientos judiciales abiertos sobre los horarios comerciales en Jerez. Para empezar, el TSJA aún tiene que pronunciarse sobre el recurso que presentó la Asociación Nacional de Grandes Superficies a la ZGAT que ahora ha sido suspendida cautelarmente. Y, por otro lado, el Tribunal Supremo también tiene que pronunciarse sobre la anulación de la anterior ampliación de horarios por parte del alto tribunal andaluz —por lo pronto este tribunal ha admitido a trámite este recurso—.