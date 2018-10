El pleno de hermanos mayores baraja un cambio de día para el pregón

Más información La hermandad de la Piedad programa los actos de cara al triduo extraordinario

Saltaron las alarmas en Curtidores tras la celebración del pleno de apertura de curso del pasado martes día 16. El presidente del consejo directivo de la Unión de Hermandades, Dionisio Díaz, comunicó al pleno la petición efectuada por la hermandad de la Soledad para un cambio de día del pregón de la Semana Santa de Jerez. El cambio sería pasar el acto literario de la mañana del Domingo de Pasión a la tarde noche del sábado anterior.

El argumento en el que se basa la hermandad de la Victoria se sustenta en la cantidad de actos y besamanos que hay en la jornada del Domingo de Pasión con el fin de descargarla con un acto menos como es el pregón de la Semana Santa.

El consejo dirigió al pleno la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario que debatiera y votara este cambio al no estar contemplado el asunto en el orden del día. No obstante, se quiso hacer una primera votación a mano alzada para ver si la propuesta podría tener viabilidad. Solamente dieciséis hermanos mayores se opusieron a la propuesta de la Soledad con lo que deja muy abierta la posibilidad de que el cambio sea viable.

A partir de ahí, y teniendo en cuenta que el pleno no vive sus mejores horas al cuestionarse muchos asuntos por parte de los cofrades de la ciudad sin reparo alguno, la propuesta no deja de tener cierta semejanza con la conocida frase de Groucho Marx de “más madera”. Por si no fuera poca la que ya arde.

En cualquiera de los casos, parece inverosímil que la propuesta pueda seguir adelante a tenor de la masiva repuesta a la contra que ha tenido este cambio de fechas. Un traslado que sólo viene a descuadrar lo que ya lleva siendo una tradición desde hace más de cincuenta años.