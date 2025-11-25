Comienza el proceso de expropiación de suelo para mejorar la carretera de San José Obrero a Guadalcacín

El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado el procedimiento para acometer las expropiaciones de suelo necesarias para que la Diputación Provincial de Cádiz pueda acometer las obras de ampliación de mejora de la carretera que une Jerez y Guadalcacín por San José Obrero (antigua CAP-0435). De este modo se da un paso más en el procedimiento administrativo para la ejecución de una necesaria intervención en este vial que cuenta con un importante volumen de tráfico diario.

Son unas 15 parcelas afectadas por el proyecto, a las que se expropiarán porciones de terreno con una superficie que oscilará entre los 17,58 y los 1.258 metros cuadrados, según se recoge en el acuerdo de la junta de gobierno local celebrada el pasado jueves donde se aprobó el inicio del procedimiento —estos terrenos no están actualmente edificados—. Este proceso forma parte de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en un convenio firmado con la Diputación Provincial a finales del mes de junio para el desarrollo de esta actuación.

A mediados de año, la administración provincial contrató a la firma DLV91 Ingenieros Consultores SL la redacción del proyecto para la ampliación de la sección de la actual carretera y la construcción de un ciclo peatonal anexo a la calzada. Según se recoge en el acuerdo suscrito entre Diputación y Ayuntamiento, el ente provincial ya debería haber remitido el proyecto de obras para su supervisión por parte de la Delegación de Urbanismo.

Mientras tanto, entre los compromisos adquiridos por el Consistorio estaba la ejecución del proceso de expropiación de los suelos necesarios para acometer esta mejora, un procedimiento que se prevé tramitar mediante el sistema de urgente ocupación. Una vez la Diputación cuente con la disponibilidad de los suelos, podrá licitar el proyecto y ejecutarlo. Por lo tanto, aún es pronto para aventurar el inicio de una obra muy demandada tanto por los residentes de la zona de San José Obrero como los habitantes de Guadalcacín.

Se estima que las obras, que se ejecutarán en una carretera que tiene una longitud de unos 1.400 metros aproximadamente, tengan un plazo de duración de nueve meses.

Una parada de autobús a pie de la carretera. / Miguel Ángel González

Una zona de futura expansión

La conexión entre Jerez y Guadalcacín por San José Obrero es una de las actuaciones en materia de mejora de la movilidad pendientes desde hace décadas. Es más, este eje está llamado a ser desde hace años como el enclave de conexión entre la ciudad y la pedanía guadalcacileña a tenor de los proyectos urbanísticos contemplados en ambas márgenes. No en vano, el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya declaró urbanizables en 1995 más de 321.000 metros cuadrados de suelo en ambas márgenes donde se han proyectado más de 1.155 viviendas.

No obstante, a día de hoy poco se ha avanzado en la aprobación de los documentos urbanísticos para la puesta en carga de estos suelos —solo se ha aprobado el plan parcial de unos de los tres sectores— y ninguno de ellos se ha iniciado el proceso de urbanización.