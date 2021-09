Mamen Sánchez: "Gracias a los jerezanos por su responsabilidad"

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, felicitó a la ciudadanía por la más que presumible entrada en la 'nueva normalidad' con el fin de las restricciones por la pandemia de coronavirus: "Nuestra ciudad sigue paso a paso recobrando esa normalidad gracias a la responsabilidad de todos los jerezanos y jerezanas y este nuevo escenario que se nos abre nos va a permitir encarar un último trimestre con optimismo, pensando en citas culturales y turísticas muy importantes y que van a consolidar la recuperación".

Eso sí, la regidora jerezana recordó que no se puede bajar la guardia para no retroceder en el camino avanzado: "Pero me gustaría insistir: no podemos ni debemos confiarnos, debemos seguir respetando esas recomendaciones básicas para poder afianzar esta nueva normalidad, para que no vayamos marcha atrás y así emprender un 2022 mucho más prometedor para los trabajadores, para las empresas, para los autónomos y yo estoy segura, como alcaldesa, y confío en que entre todos, y poniendo de nuestra parte, lo vamos a lograr".