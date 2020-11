Humberto Otero es auxiliar de Enfermería en el hospital de Jerez y no se ha callado ante la "falta de pruebas" PCR para el personal sanitario. Otero cuenta que su compañera de trabajo ha dado positivo en coronavirus y a pesar de haber comido con ella, “me encuentro trabajando en el hospital porque según preventiva no soy contacto estrecho y aunque mantuvimos la distancia, comimos sin mascarilla. Es cierto que no tengo síntomas, y no me van a hacer la PCR ni test. No sé si estoy o no estoy contagiado”.

“Exigimos que se nos hagan pruebas periódicas para no propagar el virus, ya que somos los que estamos más expuestos. Mi miedo es contagiar a mi familia. No es sólo una petición para proteger al personal que trabajamos contra la Covid en primera línea, es una forma de proteger a todos los usuarios del hospital de Jerez. Si caemos nosotros, ¿os quedáis vosotros sin personal que os atienda?”, reivindica Otero.