Corredera reabre por fin esta tarde a las cinco

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha anunciado que a las cinco de la tarde de este jueves 22 de abril se va a abrir al tráfico la calle Corredera. Cabe destacar que horas antes ya se permitió el paso por la zona a algunos turismos.

La calle Corredera quedó cortada al tráfico el mes de abril de 2020 por obras después de que las mismas, denominadas como regeneración integral del eje Corredera-Esteve-Santa María, fueran adjudicadas a la empresa Manuel Alba SA por un importe de 500.998 euros.

Cabe destacar que el proyecto de regeneración del eje viario se reanudó el pasado mes de febrero después de que quedaran paralizadas desde el mes de junio por el conflicto entre el Ayuntamiento y la Junta en torno a la conservación del adoquín de estas calles.

Las obras se han erigido en un verdadero suplicio para los comerciantes de buena parte del centro que han visto que el acceso a sus negocios quedaba absolutamente cortado. Autobuses y taxis no tenían acceso y la zona de las obras ofrecía un aspecto absolutamente desolado. No en vano, hubo negocios que cerraron y como manifestaron los comerciantes “quien no ha cerrado ha quedado tocado”.

Cabe destacar que en las últimas semanas, tras largos meses en los que vecinos y comerciantes han sufrido las consecuencias de la paralización de las obras por la guerra del adoquín entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, los conductores siguen sin saber a qué atenerse con tanto cambio de sentido en los accesos y salidas de los subterráneos que invitan al caos circulatorio en la confluencia de Corredera con Esteve.

Uno de los momentos clave de estas obras acaeció el pasado mes de junio de 2020 cuando la delegación territorial de Cultura y Patrimonio Histórico resolvió ordenar la paralización de las obras tras una inspección de sus técnicos.

Finalmente, a comienzos de diciembre, el organismo autonómico dio luz verde al reinicio de los trabajos tras la aprobación del informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento y de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, decisión que puso fin a más de seis meses de la paralización de los trabajos decretada por la Administración autonómica.