Crece la sensación de inseguridad entre los médicos por las últimas agresiones

El Sindicato Médico Andaluz ha convocado para este miércoles concentraciones de quince minutos a partir de las 12 del mediodía en todos los centros sanitarios en repulsa por las agresiones que está sufriendo el personal sanitario.

El sindicato, que cuenta en la provincia con el respaldo de la plataforma 'Basta ya', afirma que "durante este verano han sido demasiados los casos de agresiones a personal sanitario en nuestra comunidad autónoma, haciendo que la sensación de inseguridad esté cada vez más extendida entre los facultativos andaluces".

Los hechos ocurridos en la localidad de El Garrobo en Sevilla, donde el pasado 24 de agosto una médico del centro de salud denunció haber sido retenida por un 'piquete' de vecinos que se movilizaron ante la previsión de que iban a estar sin médico de urgencias durante 48 horas, han contribuido especialmente, según el Sindicato Médico, "al aumento de la sensación de indefensión y ha hecho saltar las alarmas en nuestro colectivo".

En la provincia de Cádiz también se han producido varias agresiones durante este verano, las últimas a una médico en Bornos y a un facultativo del 061 en la capital gaditana y en Jerez, el pasado junio fueron dos médicos los que sufrieron un intento de agresión con arma blanca en el centro de salud de San Benito. Este episodio provocó una contundente repulsa por parte del personal sanitario, que reclamó la presencia de seguridad privada en este centro de salud, una medida que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no ha adoptado aún aunque se comprometió a estudiarla.

En estos momentos en Jerez sólo cuentan con seguridad privada el hospital y los centros de salud Jerez Sur, San Telmo y La Serrana, en este último caso, después de una serie de incidentes violentos que sufrió el personal sanitario del centro. Además los centros de salud de La Milagrosa y Jerez Centro disponen de seguridad en el horario en el que permanecen abiertas las Urgencias.

En el cartel que en esta ocasión ha elaborado el Sindicato Médico se lee: "No más agresiones, no más coacciones. No somos presos ni rehenes. La medicina es una vocación, no una condena".

El Colegio de Médicos también puso de manifiesto recientemente su preocupación por el incremento de las agresiones en el ámbito sanitario. Según el Colegio, la mayor parte de las agresiones acaban en juicios rápidos y una de cada cuatro conlleva pena de prisión, pero inferior a dos años.

En una reunión mantenida esta semana entre la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Ana Mestre, y el Colegio de Médicos, su presidente Juan Antonio Repetto señaló que "una vez identificados los niveles de riesgos centro a centro, es momento de impulsar medidas concretas para hacer efectivos los mecanismos de protección de los profesionales".