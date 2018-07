Las defensas de Pacheco y Cruz recurrirán la condena al Supremo

Los abogados defensores de Pedro Pacheco y Luis Cruz de Sola, Manuel Hortas y Jesús Salido respectivamente, han decidido recurrir la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que condena a sus clientes a un año y nueve meses de prisión por el caso conocido como de los 'Huertos de Ocio'. Cabe destacar que, además de la pena de prisión y el pago de una multa de 3.750 euros, ambos deberán abonar de forma conjunta y solidaria 129.026 euros, lo que supone un serio revés para las economías de ambos. Valga recordar que, tras la condena del 'caso Asesores', Pedro Pacheco ya tuvo que desprenderse de una de sus posesiones más preciadas, como era el chalé del que disponía en Costa Ballena desde que dicha urbanización comenzara a crecer.

Manuel Hortas, abogado de Pacheco, considera que "la sentencia no acoge los fundamentos básicos de la acusación", así como que "los hechos básicos no han sido atendidos". Sostiene que "el desalojo de los huertos de ocio, que es de donde todo parte, no ha sido considerado delito y eso era la base de todo". Igualmente apunta que "no se han determinado los valores de los bienes, y se condena por el hecho de que la diferencia entre ambos valores no había sido desembolsado". Para el abogado del ex alcalde "consta como acreditado que ese dinero fue recibido".

"Pedro Pacheco sigue defendiendo su inocencia", destaca su abogado, Manuel Hortas

De otro lado, Manuel Hortas estima que "la sentencia no acoge las tesis de la acusación y ésta se basa en la falta de necesidad de la permuta". El hecho de que no acoja las tesis de la acusación podría incurrir en una vulneración del principio acusatorio. "Nadie ha suscitado esa cuestión durante toda la instrucción. El impago no tuvo relevancia en el procedimiento", añadió.

Según su letrado, "Pacheco no está precisamente encantado de la vida con esta sentencia, pues sostiene que debería haber sido absuelto. Mantiene firmemente que la permuta era buena para Jerez. Además, personalmente, considero que el hecho de que no recuerde trece años después el pago de una cantidad no es para nada sospechoso".

De otro lado, en declaraciones a este medio, Jesús Salido, abogado de Luis Cruz, se muestra confiado en las posibilidades que un recurso de casación puede tener ante el Tribunal Supremo. Según destacó a este medio, el recurso va a ser inmediato. "Por supuesto que vamos a recurrir -manifestó- ya que consideramos que en la sentencia no se explican muy bien las razones que han llevado al tribunal a determinar que el Sr. Cruz está implicado en los hechos que se relatan". En opinión de este veterano abogado, toda la sentencia se basa "en una motivación defectuosa. ¿Luis Cruz por qué?", asegura, mientras recuerda que "Pedro Pacheco firmó el convenio y también la escritura, pero Luis Cruz no".

En estos momentos, y tras la comunicación de la sentencia, los abogados disponen de cinco días para dar a conocer al tribunal su intención de recurrir ante la instancia superior. Al tratarse de una sentencia de la Audiencia Provincial el tribunal de instancia inmediato es el Tribunal Supremo.

Una vez se reporte dicho interés en proceder al recurso, los abogados dispondrán de tres semanas más para poner en firme sus escritos legales y presentarlos ante el alto tribunal. Después vendrán otras circunstancias, tales como si el Supremo admite a trámite el recurso y, en este caso, los defensores procederían a defender en Madrid las razones por las que consideran que la sentencia dictada por la sección jerezana de la Audiencia Provincial no se ajusta a derecho.

Dentro de este 'capítulo' post-sentencia Jesús Salido destaca factores importantes que se dieron en el transcurso del juicio "como fue el hecho de que esta defensa echó por tierra el informe del perito" y con él el valor exacto de los terrenos que fueron cambiados por el ya famoso edificio de la antigua calle Colón, hoy de Jesús de la Flagelación.

Pese a todo, y eso no lo olvidan los letrados, recurrir al Supremo siempre es una bala que puede salir por el cañón o, como sucedió en el 'caso Asesores', hacerlo por la culata. En aquella ocasión el Supremo revisó la sentencia y elevó en seis meses la condena al ex alcalde Pacheco.

Para terminar, añadir que la Fiscalía de Jerez se encuentra en estos momentos estudiando la sentencia. En apenas unos días decidirá si la recurre igualmente para pedir mayor pena para los dos de los cuatro acusados que resultaron condenados.