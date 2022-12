La asociación vecinal del centro histórico denuncia la "nula voluntad" del Ayuntamiento para intervenir en el Palacio de Riquelme

La asociación vecinal Centro Histórico de Jerez ha lamentado el estado de "abandono" en el que se encuentra actualmente el Palacio Riquelme, en el barrio de San Mateo, un edificio del siglo XVI que ha sufrido recientemente el derrumbe de uno de sus arcos interiores, y que sufre "la desidia de los gobiernos locales" que han pasado por esta ciudad.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la asociación vecinal Centro Histórico de Jerez, Tamara Jiménez, ha advertido que este palacio "con portada renacentista" presenta "problemas de estabilidad estructural, grietas en la galería interior y un alto grado de expolio", y ha manifestado que este derrumbe "no es más que otro episodio de un edificio que parece estar maldito".

"Es una pena, un despropósito y una paradoja tremenda que Jerez se postule a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. El patrimonio del centro histórico también es cultura y puede ser más del 90% del patrimonio de la ciudad", ha argumentado Jiménez, quien ha reconocido que "no es asumible en la actualidad" una rehabilitación integral del palacio.

No obstante, ha lamentado que ningún gobierno municipal haya planteado algún plan de recuperación "por fases", recordando que el Palacio Riquelme fue expropiado de manera forzosa por el Ayuntamiento de Jerez el 29 de noviembre de 1982, con Pedro Pacheco (PA) como alcalde de la ciudad. "Desde que fue expropiado hace 40 años, ha habido tiempo para plantear actuaciones", ha denunciado la presidenta de esta asociación de vecinos del casco histórico.

En ese sentido, ha advertido que "ni siquiera" existe un plan para recuperar la fachada que permanece en pie, aunque "está apuntalada y cada año que pasa está más inclinada hacia delante". Para Jiménez, el deterioro "acentuado" de Riquelme y la "nula voluntad de intervención" ante la situación actual que presenta este palacio del siglo XVI y patrimonio municipal "no hacen más que poner de manifiesto la falta de sensibilidad patrimonial en una ciudad que aspira a la Capitalidad Europea de la Cultura".

"Entendemos que una recuperación integral del palacio, o de lo que queda de él, no es actualmente asumible, pero por qué no plantearnos una recuperación por fases, o ¿pretenden que la fachada corra la misma suerte que el último arco?", se ha preguntado la presidenta vecinal, quien ha esperado que las denuncias de su asociación "no caigan en saco roto" y el Ayuntamiento de Jerez "no deje caer otro de nuestros edificios emblemáticos".

En junio de 2021 ya se realizó una acción artística de protesta por el abandono de este palacio histórico de Jerez, ubicado junto al Museo Arqueológico. En esa ocasión, el florista Javier Varela llenó con claveles de diferentes colores la puerta principal de la fachada del palacio, en una acción de "artivismo" con el que reivindicaba con flores espacios "olvidados y deteriorados" del casco histórico de la ciudad.