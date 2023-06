"No podemos ir en un autobús en cuyo interior se está a 38º"

Usuarios del servicio de autobuses han denunciado las altas temperaturas que están soportando en algunos de los vehículos encargados de realizar esta función. En concreto, se trata de las líneas que comunican a algunas barriadas rurales con el centro de Jerez.

En los últimos días, coincidiendo con el aumento del calor, los usuarios del servicio que afecta a barriadas como Las Pachecas, Lomopardo y El Palomar, están siendo las más afectadas, ya que según denuncian, los autobuses que realizan esta labor "no tienen aire acondicionado".

El de Las Pachecas, según han confesado estos usuarios, "hay momentos en los que se ha llegado a los 37 o 38 grados en el interior del autobús, con las ventanas abiertas y todo", mientras que el de El Palomar "que tiene una parte del aire acondicionado roto", se ha llegado "a los treinta grados", confiesan. También se han producido episodios de este tipo en el autobús que va a Las Tablas.

Los afectados consideran que "esto no es humano, porque aquí se montan personas mayores y muchas veces niños con sus familias y con este calor no podemos ir en un autobús en cuyo interior casi se llega a los cuarenta grados".

"Yo ya no sé dónde quejarme, he hablado con algunos delegados rurales pero me dicen que están hartos de denunciar la situación a la empresa concesionaria y que no hacen nada", continúan.

Hay que recordar que este servicio lo gestiona la empresa Autos La Valenciana SA, que da cobertura a las distintas Entidades Locales Autónomas y barriadas rurales de Jerez.