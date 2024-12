Las denuncias por violencia contra la mujer siguen aumentando en Jerez

En el partido judicial de Jerez se tramitaron 606 denuncias por violencia contra la mujer durante el primer semestre del año, un 8,7% más que en el mismo periodo de 2023. Este registro es el más elevado desde 2020, donde se contabilizaron 705. Así, tras la bajada de 2021, este registro no ha parado de crecer en los últimos años. Según las últimas estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hubo 543 mujeres víctimas de violencia de género, de las que casi un 15% tenían nacionalidad extranjera. Se da la circunstancia de que en los dos últimos años el número de denunciantes con pasaporte extranjero se ha duplicado.

Al igual que en periodos precedentes, la denuncia de la víctima en la Comisaría de la Policía Nacional sigue siendo la principal vía de inicio de la posterior tramitación judicial —casi un 65% de estas diligencias se iniciaron tras la declaración de la víctima en sede policial—. La segunda vía con más volumen de tramitación de denuncias vino de los servicos de asistencia a las víctimas (un 20% del total). Mientras, solo un 5,7% de las diligencias comenzaron tras una intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado y en esta primera mitad del año un 5,1% se inició por partes de lesiones recibidos directamente en el Juzgado.

Durante la investigación, se adoptaron 58 órdenes de protección, la mayoría solicitadas por la víctima, aunque también hubo a instancias de la Fiscalía. En cuanto a las medidas de carácter penal, fueron fundamentalmente órdenes de alejamiento para el presunto agresor y prohibición de comunicación con la víctima. Mientras, en el ámbito civil destacan las órdenes sobre atribución de vivienda, suspensión del régimen de visitas o establecimiento de una prestación de alimentos.

Por otro lado, el número de delitos investigados en Jerez vinculados a la violencia de género también aumentaron en este primer semestre en la comparativa respecto al año anterior (634 frente a 580). Así, los delitos contra la libertad y los de lesiones de menor gravedad y maltrato son los que más se denunciaron (en ambos se superó el 26% del total) seguido de los quebrantamientos de medidas (24,4%). En menor número se produjeron las diligencias por delitos de maltrato en el ámbito familiar (un 6,7% del total), los delitos contra la integridad moral (también un 6,7% del total) y por quebrantamiento de penas (un 4,2%). En cuanto a los delitos leves enjuiciados, la mayoría están vinculados a las vejaciones injustas.

Durante este periodo se enjuiciaron a 42 personas en el partido judicial jerezano, de las que 33 fueron condenadas a diversas penas (cinco de ellos tenían nacionalidad extranjera). Mientras tanto, se contabilizaron en este semestre 107 sobreseimientos por no quedar suficientemente justificado la perpetración del delito por el que previamente fueron denunciados —este número no es comparable con el de denuncias presentadas en este periodo dado que hay una buena parte de estas diligencias que no se iniciaron en este periodo—.

En cuanto a los asuntos de carácter civil, hubo un incremento respecto a 2023. Los trámites vinculados a la guardia, custodia o alimentos de los menores, divorcios no consensuados y modificaciones de medidas fueron mayoritarios durante estos primeros seis meses del año.