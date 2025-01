Desaparecen los faroles del monumento del Mamelón en Jerez

Vecinos han denunciado la desaparición de algunos elementos que componen el monumento al enganche del Mamelón, como los faroles. Una situación que vienen advirtiendo desde hace tiempo, "ya que esta obra está un tanto descuidada, siendo, sin embargo, la más bonita de Jerez", apuntan.

Los faroles que portaba el coche lucen por su ausencia y se desconoce si han sido robados o han tenido la suerte de ser descolgados quizás para su mantenimiento. Hay que destacar que no es la primera vez que esta pieza sufre los estragos del gamberrismo, y es que tras dos semanas de su inauguración, en mayo de 2003, hinchas del Celtic de Glasgow causaron destrozos en el monumento, además de la sustracción de varias piezas. Un suceso por el que el Ayuntamiento llegó a plantearse la posibilidad de realizar algún cerramiento en torno al monumento que impida el acceso al mismo, en el caso de que este tipo de situaciones vuelvan a producirse. Hay que recordar que el monumento estuvo entonces una noche bajo custodia policial.

Inaugurado en mayo de 2003, el citado conjunto escultórico, obra de Eduardo Soriano, era por sus dimensiones una pieza única en España, ya que fue íntegramente realizado en bronce y está compuesto por un “coche gran break contado a la calesera a media potencia”, con dos cocheros y pasajeros vestidos de corto y faralaes, todo ello casi al diez por ciento mayor que el tamaño real de lo representado. Para su creación, el escultor y su equipo dedicaron dos años para el modelado y seis meses para la fundición en bronce, realizando esta pieza expresamente para Jerez. Su autor aseguró entonces que, pese a que nunca le había ocurrido algo similar con sus monumentos, “esto no me hará llevarme un mal recuerdo de la ciudad porque es una obra en la que he puesto toda el alma y la transmisión ha sido importante”. Además, reconoce los jerezanos “la han respetado incluso durante la celebración de sus fiestas”. Por estos motivos, no consideraba que fuese necesario vallar la obra que ha sido dañada durante un hecho concreto.