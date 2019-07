La disculpa de Ruiz-Berdejo

Tras el pleno de la semana pasada, la concejal de Ganemos Jerez, Kika González, lamentó en redes sociales las acusaciones de Adelante Jerez: “No tengo ningún problema en respetar la diferencia de opiniones y posturas. Ahora bien, mentiras no. Raúl Ruiz-Berdejo ha dicho públicamente en el pleno que Ganemos Jerez ha solicitado al gobierno tener asesores y eso es simplemente mentira. Me he dirigido a él personalmente y le he dicho que me ha ofendido que dijera esa mentira y tras escucharme me ha dicho que ‘en ese sentido me pedía disculpas’. Si ha dicho una mentira públicamente ¿no debería también pedir las disculpas o al menos desmentir públicamente?".

Las críticas de la concejal tuvieron ayer respuesta en la primera intervención de Raúl Ruiz-Berdejo en el nuevo pleno de organización: “Si esto como me dice la señora González no es así, yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas a la señora González y a Ganemos”. “El resto de la información que obraba en nuestro poder se ha confirmado pero si esto no se ha confirmado, me lo dice Kika y yo la creo, que no es así, insisto, en que no tengo ningún problema”, dijo. Sin duda, un gesto que honra a Ruiz-Berdejo y que estamos poco acostumbrados a ver en política.