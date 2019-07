La oposición ha realizado una demostración de fuerza y ha tumbado el pleno de organización. Los votos en contra de PP, Ciudadanos y Adelante Jerez han propiciado que no haya salido adelante la propuesta de sueldos de los concejales y asignaciones a los grupos que había planteado el gobierno de Mamen Sánchez.

Ahora bien, a efectos prácticos nada cambiará a pesar de este revés. Se mantendrán las retribuciones de los ediles así como las asignaciones económicas a los partidos políticos que se estaban aplicando hasta ahora pero sí tiene sus consecuencias políticas porque supone una primera derrota para el ejecutivo de Mamen Sánchez nada más comenzar el mandato y que muestra que mucho tendrá que dialogar y consensuar en estos cuatro años para tener el sí de la corporación.

El ejecutivo ya había anunciado que propondría la congelación salarial y de las asignaciones a los grupos ante la falta de acuerdo con la oposición en las reuniones mantenidas en las últimas semanas. En cambio, tanto Ciudadanos como Adelante Jerez justificaron su negativa en la falta de acuerdo de la propuesta llevada a pleno —el PP no se pronunció—. Ninguno de ellos habló de subida salarial sino de que los grupos tengan más recursos. El gobierno se ha defendido señalando que ofreció que cada partido tuviera dos concejales con sueldo y dedicados en exclusiva a la actividad política (dos liberados) pero lo condicionaba a la subida de salarios del 8% que planteó inicialmente.

Manuel Méndez, de Ciudadanos, aseguró que "hay margen para el acuerdo" por lo que se dirigió al gobierno recordándole que, a pesar de tener más concejales, en este mandato "tiene menos apoyo" ya que en esta ocasión no ha alcanzado acuerdo alguno con los grupos. Incluso, llegó a decir que la propuesta restaba recursos a los grupos, extremo negado por el ejecutivo que le recordó que todo se quedaría tal y como estaba en el anterior mandato.

Mientras, Raúl Ruiz-Berdejo, de Adelante Jerez, argumentó su voto en contra en tres motivos: la no inclusión de los secretarios de grupo en la propuesta, el desconocimiento sobre el número de cargos de confianza que designará el ejecutivo y, "fundamentalmente", la falta de acuerdo sobre la propuesta, especialmente por no atender la solicitud de amplicación de los recursos para la oposición. "Adelante Jerez no tiene interés en subir los salarios pero la oposición está infradotada", comentó.

Ganemos sí respaldó la propuesta al entender que "no ha habido ningún hecho" que justificase un incremento del 8%, incluso censuró que esta se condicionara a dar más recursos a la oposición, según lo apuntado por su edil Kika González. En este sentido, detalló que esta era "su propuesta".

La alcaldesa, Mamen Sánchez, insistió en que el ejecutivo ha intentado "llegar a un acuerdo" y que en las reuniones ha pedido a la posición que "dijera sus necesidades". "No ha sido posible porque cada uno tiene necesidades. Tenemos que conjugar las necesidades y no hemos podido llegar a acuerdo", sentenció.

La regidora anunció que en próximos días se convocará un nuevo pleno al que espera que los grupos lleven "una propuesta donde todos nos veamos reflejados". Es previsible que ahora se inicie una nueva ronda de contactos entre los grupos para intentar llegar a un acuerdo en próximos días.