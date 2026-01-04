Estos son los domingos y festivos que abren los centros comerciales de Jerez en 2026

Este domingo día 4 es el primero de festivos que las grandes superficies y centros comerciales de Jerez tienen autorizadas su apertura en este año 2026. Por el momento, según anuncian los principales negocios abiertos en la ciudad, se prevé que abran únicamente los 16 días que establece la normativa andaluza para este tipo de establecimientos.

No obstante, cabe la posibilidad de que los días de apertura anunciados se vean modificados y ampliados dado que la ciudad, debido a su población y número de turistas que se hospedan en los hoteles, está obligado a contar con una zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales (ZGAT), una figura que permite la ampliación basándose en la afluencia de visitantes.

Sin embargo, la última declaración de ZGAT que aprobó la Junta de Andalucía para Jerez se encuentra suspendida de manera cautelar desde hace algo más de un mes. El motivo es que la patronal de las grandes superficies (Anged) la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dado que se limitaba a ampliar los días festivos en los establecimientos que se encuentran en el centro histórico. El alto tribunal andaluz decidió suspenderla de manera cautelar mientras analiza el contenido del recurso.

Ahora bien, esta no es la única controversia política dado que, en paralelo, está recurrida la anulación de la anterior ZGAT que se aprobó en 2022 y que ampliaba los días de apertura a todos los centros comerciales de la ciudad. Esta se encuentra actualmente siendo analizada por el Tribunal Supremo.

Por el momento, y aunque la patronal aseguró semanas atrás que en Jerez debía aplicarse la libertad horaria, por el momento se mantienen a anunciar su apertura en los días autorizados que establece la Junta de Andalucía cada año. Estos son los siguientes: