La Junta Electoral ratifica dos de los apercibimientos contra la alcaldesa

La Junta Electoral ha ratificado dos de los apercibimientos realizados a la alcaldesa, Mamen Sánchez, por incumplir la normativa electoral tras rechazarse los recursos presentados. El primero se ha confirmado tras no admitirse a trámite el escrito realizado por Sánchez al no haberse realizado en plazo; mientras, el segundo se ha desestimado al no aceptarse los argumentos de defensa esgrimidos.

El pasado martes, se reunía la Junta Electoral de Andalucía para ratificar que se inadmitía el recurso contra una advertencia realizada a Mamen Sánchez tras una denuncia del Partido Popular por incumplir la normativa electoral por diferentes anuncios de actuaciones municipales. La Junta Electoral Provincial ya decidió la pasada semana no aceptarlo por "extemporáneo". El recurso se había presentado tres días después de recibir la advertencia cuando la ley obliga a hacerlo en un plazo de 24 horas desde que se recibe la notificación.

En este sentido, el órgano autonómico encargado de velar por el cumplimiento de la normativa electoral hace un doble razonamiento. Por un lado, recuerda que la Ley Electoral no permite un "doble recurso" por los mismos hechos pues el asunto ya se abordó por la Junta Electoral Provincial. La alcaldesa había solicitado la "revocación" del acuerdo de este órgano pero se le rechaza ya que no se puede presentar un recurso "contra un acto no susceptible de recurso". Y, por otro, alude también a los incumplimientos en los plazos que ya había señalado la Junta Electoral Provincial.

Mientras tanto, ayer hubo otro pronunciamiento, en este caso de la Junta Electoral Provincial, que ratifica el apercibimiento que se le hizo a Mamen Sánchez y al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, por incumplir la normativa electoral con una visita al río Guadalete donde se anunció que ya era navegable tras las obras de limpieza de cauces realizadas en los últimos años por la administración autonómica.

La sala provincial ratifica así la decisión adoptada por la Junta Electoral de Jerez así como el razonamiento esgrimido. En su momento, ya se señaló que este acto fue "gratuito, innecesario y prescindible" y con una "clara connotación electoralista y de divulgación de logros obtenidos".

Ahora bien, ninguno de los dos apercibimientos supondrá algún tipo de sanción económica para la regidora puesto que los hechos se produjeron antes de conocerse el primer pronunciamiento judicial.