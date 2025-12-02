El enólogo jerezano Santiago Jordi elabora el primer ‘vino de pasto’ del Condado de Huelva

Brindis durante la presentación de Mariaye, el nuevo vino de pasto de Bodegas Marqués de Villalúa.

Condado de Huelva su suma a la corriente de los ‘vinos de pasto’ de la mano del enólogo jerezano Santiago Jordi, responsable de la elaboración de Mariaye, vino con el que Bodegas Marqués de Villalúa (Villalba del Alcor) trata de posicionar a los caldos onubenses entre los grandes blancos de España.

Mariaye, nombre coloquial con el que se designa al viento de poniente en Huelva, es un blanco de de la variedad listán y crianza estática en barricas de madera, que recupera la tradición enológica de los vinos sin fortificar.

“En Villalua recuperamos la tradición del vino de pasto: vinos sin disfraz criados sin encabezar, que expresan el alma del viñedo y la herencia vinícola del sur” reza en la etiqueta de Mariaye, en la que se destaca que se trata de un “vino de pasto criado entre sol, sal y viento. Ligero como el aire que lo nombra, profundo como la tierra que los sostiene”.

A diferencia del Marco de Jerez, cuna de la resurrección de los ‘vinos de pasto’ y donde se han iniciado los trámites para la creación de una nueva Denominación de Origen bajo el nombre de ‘Vinos de Albariza’, en Huelva este vino se integra en la DO Condado de Huelva, la misma que ampara los vinos generosos y de naranja de esta comarca.

Botella de Mariaye, el primer 'vino de pasto' del Condado de Huelva elaborado por el enólogo jerezano Santiago Jordi.

En su apuesta por la calidad, el nuevo vino de la firma bodeguera onubense tendrá una producción limitada que se comercializará por cupos.

Durante su presentación, el pasado día 27 de noviembre, el director de la bodega, Luis Galán, mostró su satisfacción por el resultado que se espera de Mariaye, que a su juicio marcará una nueva etapa para el Condado.

Santiago Jordi, por su parte, explicó el proceso de creación y las características de este nuevo vino, que en su opinión está en condiciones de competir en el segmento de alta gama.