¿Qué une Isla Reunión con Jerez?

Reunión es una isla del archipiélago de las Mascareñas con estatus de departamento de ultramar francés, situado en el océano Índico, al este de Madagascar. Tiene unos 866.500 habitantes (Valencia tiene cerca de 800.000 habitantes) y el azúcar de caña es su principal cultivo y producto exportado. ¿Qué une esta perdida isla con Jerez? Pues que más de medio centenar de jóvenes reunioneses eligen esta ciudad para hacer prácticas en empresas.

Nicolas Honorine, responsable del departamento de Movilidad de la asociación Mission Locale Sud, ha estado recientemente en Jerez para ver empresas en las que los jóvenes de Reunión pueden iniciar un futuro profesional. "Los jóvenes de la Reunión quieren aprender español y en Jerez se reúnen todas las condiciones perfectas. En la Reunión la tasa de desempleo es alta y la oportunidad para la movilidad y descubrir nuevas experiencias en Jerez resulta perfecto. Cuando vuelven están cambiados", subraya Honorine.

Este escenario es posible gracias a Erasmus+, un programa que trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal. Imot Agency, con sede en Jerez, es la consultora con la que Honorine gestiona la estancia y el trabajo de los jóvenes de Reunión.

"En 2015 la organización que lleva a cabo los programas en Reunión contactó con nosotros para buscar un socio en el destino de España para organizarle los programas de Erasmus+, que es donde nos movemos. Les enviamos nuestra presentación y se firmó el acuerdo de colaboración", declara Mercedes de la Vega, directora del Departamento de Incoming.

Antes de que ambas entidades trabajaran juntas, Imot sólo ofrecía pisos compartidos a los jóvenes: "Ellos tienen la particularidad de que siempre quieren alojarse en familias. Nosotros normalmente los recibimos en apartamentos, pisos compartidos. Así que cuando nos unimos empezamos a buscar familias".

De la Vega subraya que "el balance es muy positivo. Jerez como ciudad, así como las familias y las empresas son muy acogedoras. Nosotros empezamos trabajando en Sevilla y pensamos en Jerez por vinculación, al ser también un destino 'fácil' de vender".

"Es una ciudad muy cómoda para ellos, tiene de todo pero no es una ciudad grande. Pueden llegar a sus empresas en quince minutos en autobús, eso en Madrid no ocurre. También hay calidad en los alojamientos. Eso hace que poco a poco hayamos ganado un poco de terreno", añade la directora del Departamento de Incoming.

"De Isla Reunión destaco que son personas que vienen muy preparadas para lo que se van a encontrar. Allí hacen un buen trabajo de preparación y parte del éxito radica en que el participante tenga mentalidad de participante Erasmus. Vienen muy bien preparados porque se enfrentan a un programa difícil, con una importante barrera del idioma, de la distancia, con una familia nueva... Son muy educados, nunca hemos tenido ningún problema", pone en valor De la Vega.

Once horas de avión entre Reunión y París. De ahí, viajan a Madrid y en la capital suben al avión que los trae a Jerez. "Es muy largo", dice entre risas Honorine. "Lo más importante para nosotros es que los jóvenes trabajen de verdad, que tengan responsabilidades en las empresas", subraya el reunionés, quien además quiere remarcar que "me ha gustado mucho Jerez. Lo que más me gusta es la arquitectura, es muy impresionante".