Evaristo Babé abre la puerta a su relevo en la presidencia del Brandy de Jerez tras 35 años en el cargo

Jerez/Evaristo Babé podría estar apurando las últimas semanas como presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, cargo que ha ostentado desde la fundación de la institución hace 35 años. Distintas fuentes del sector consultadas por este medio creen que Babé, que sigue contando con el apoyo y la confianza de las bodegas, podría haber tomado ya la decisión de no presentarse como candidato, posibilidad que viene deslizando desde hace ya algún tiempo, pero que aún no ha hecho oficial. Otra fuente va más allá al asegurar que la decisión es firme y no tiene marcha atrás.

Las fuentes recuerdan que Babé ha expresado en varias ocasiones en círculos cercanos su intención de dejar sus responsablidades institucionales, lo que implica salir de la presidencia tanto del Brandy de Jerez como de la patronal bodeguera Fedejerez, en la que el pasado mes de diciembre fue reelegido por unanimidad como máximo responsable para un nuevo mandato de cuatro años, que expira en 2027.

Con motivo de su nombramiento, y tras dejar claro en público que no se presentará más a la reelección en Fedejerez, Babé mostró su intención de pasar página a esta etapa de su vida para dedicarse a otras cosas y permitir así el inicio de un proceso de transición sereno en la búsqueda de sustituto.

Las bodegas, a su pesar, no sólo dan por hecha su renuncia a seguir de presidente del Consejo Regulador del Brandy, sino que creen que esta decisión podría precipitar también su salida de la presidencia de Fedejerez antes de completar el actual mandato.

Evaristo Babé con una copa de Brandy de Jerez en una entrevista publicada por Diario de Jerez / Manuel Aranda

La vinculación de Babé con Jerez se remonta a finales de los setenta, cuando el despacho de abogados para el que trabajaba en Madrid poco después de colegiarse le encomendó un proyecto relacionado con una bodega. Poco después, el bufete fue contratado por las principales firmas bodegueras jerezanas para el desarrollo de otros proyectos, prolongándose su estancia en la zona, en la que estableció su residencia tras confiarle el sector la puesta en marcha del Consejo Regulador del Brandy, el primero que se creó en España para una bebida espirituosa allá por 1989.

La posible renuncia a seguir de presidente del Consejo Regulador coincide con la convocatoria de nuevas elecciones en la institución del Brandy, también en la del vino de Jerez, donde este abogado madrileño ha defendido los intereses de las bodegas jerezanas asociadas desde 2010 como vocal del pleno en representación de Fedejerez.

El calendario electoral aprobado en el Consejo Regulador del Brandy de jerez establece un plazo del 14 al 20 de agosto para la presentación de candidaturas, el 18 de septiembre para la votación y el 3 de octubre para el pleno de constitución del nuevo plenario, órgano encargado de nombrar y proclamar a su presidente. Sin embargo, las elecciones del Brandy de Jerez se han resuelto siempre con la proclamación directa de los vocales de la candidatura única de Fedejerez, que representa casi la totalidad de las ventas del destilado jerezano.

De acuerdo con el calendario del proceso electoral, la proclamación en caso de candidatura única tendría lugar en el primer pleno después de la fecha límite para la presentación de candidaturas, el 20 de agosto, con lo que la designación del presidente se adelantaría, posiblemente, a principios de septiembre.