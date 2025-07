Facua Cádiz rechaza las medidas urgentes anunciadas para hacer frente a la crisis del transporte urbano en Jerez

Facua Cádiz, ante el anuncio efectuado por el Ayuntamiento de Jerez de una batería de medidas urgentes para hacer frente a la crisis del transporte urbano, entre ellas, la gratuidad del autobús desde el próximo lunes, 7 de julio, y la retirada de siete vehículos de gas adquiridos en Turquía durante el mandato del anterior equipo de gobierno, denuncia que "estas medidas no resuelven ni palían la problemática a la que se están viendo sometidos los usuarios de transporte público de esta ciudad".

La asociación recuerda que el Ayuntamiento de Jerez, "según normativa básica, tiene las competencias de planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de su término municipal", añadiendo que "la ciudad de Jerez, con casi 215.000 habitantes, es la ciudad más poblada de la provincia de Cádiz, con un término municipal extenso, sin contar con las pedanías, y profundamente difuso, lo que genera un número importante de desplazamientos de la ciudadanía para trasladarse a los centros de trabajo, educativos o lugares de habitación y ocio".

Atendiendo a ello, Facua Cádiz considera "una emergencia que estas necesidades no esté debidamente cubiertas por el transporte público colectivo, por lo que la resolución de este problema no puede estar supeditada a vaivenes y peleas entre responsables políticos", y considera que "las explicaciones que vienen dando tanto el equipo de gobierno actual como el anterior no son razonables y solamente tratan de ocultar la incapacidad del Ayuntamiento de afrontar la prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía".

La asociación desconoce si el problema proviene "de una mala planificación en la adquisición de los vehículos o de un inadecuado mantenimiento de los mismos", pero, en cualquier caso, considera que "la propuesta de gratuidad no lo soluciona", por lo que entiende la misma como "un intento de opacar la falta de respuestas del actual equipo de gobierno".

Por todo ello Facua Cádiz va a "solicitar la convocatoria urgente de la Mesa de Movilidad, órgano de participación de la ciudadanía en materia de transporte y movilidad y que no se ha convocado para informar de estas incidencias, e igualmente solicitará el posicionamiento del Consejo Social de la Ciudad de Jerez".