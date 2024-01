Familia busca desesperadamente a su perro perdido desde mayo de 2022

Ecologistas en Acción organizó hace unos días un multitudinario paseo por el río Guadalete. Durante la marcha, muchos asistentes encontraron un cartel que ahora se comparte por redes sociales: "Lo quiero con toda mi alma". Así pide una familia de Puerto Real ayuda para encontrar a su perro perdido el 2 de mayo de 2022.

"A todos los sitios a donde voy me llevo un cartel y lo pongo, ya sea aquí, en Jerez o en Málaga. No pierdo la esperanza de encontrar a mi perro y por supuesto los carteles siguen ahí desde mayo de 2022. No voy a tirar la toalla jamás", declara María José, dueña de Toby, el bodeguero perdido.

"Desde que ocurrió he ido a asociaciones, centros, protectoras... Hemos ido a todas partes. Mi perro tiene chip identificativo", añade María José. La familia mantiene que la recompensa por recuperar a este animal tan querido es de 1.500 euros.