La federación Solidaridad alza la voz: “La sanidad en Jerez es lamentable”

A finales de julio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destituyó a la que durante dos años había sido consejera de Salud, Catalina García. Rocío Hernández Soto, pediatra de Sevilla, la ha relevado en el cargo y asume importantes retos de la sanidad andaluza. En verano, esos retos se complican aún más y los usuarios alzan la voz contra los retrasos en las consultas y las reducciones de servicios.

La federación vecinal Solidaridad ha dado cierto margen al plan de verano del SAS, pero “ya no podemos callar” y según el colectivo el escenario sanitario en Jerez es “lamentable”. “La gente está muy desanimada. No es normal que haya usuarios que tengan que ir a la sanidad privada porque los retrasos son tremendos. Y no sólo eso, es que para que te vea un médico en el centro de salud es misión imposible”, subraya el presidente del colectivo, Manuel Cazorla.

“Aquí se tienen que poner las pilas tanto la Junta de Andalucía como el área sanitaria, porque no es normal no tener médicos cuando se necesitan. Yo, sin ir más lejos, he tenido que esperar más de 20 días para que me viera un médico en mi centro de salud y eso que tuve que ir hasta a las urgencias. Se dice que todo va a ir a mejor, pero ya se nos miente mucho”, añade el presidente.

El colectivo vecinal lamenta que “falten médicos” porque “las condiciones no son dignas. A mí me ha llegado a decir un profesional que tenía contrato por un mes y que luego no sabía. ¿Quién aguanta eso? Hay que darles tranquilidad laboral a los profesionales para que no se vayan”. “No estamos en contra de las vacaciones de los profesionales, pero una ‘empresa’ antes de dar vacaciones a su personal debe confirmar que tiene cubiertos los recursos para poder atender a sus usuarios. Y aquí no hay médicos suficientes”, remarca Cazorla.

Desde Solidaridad lamentan que mientras que hay serios problemas en la sanidad pública, “nos llegan miles de anuncios por todos lados de seguros privados a un coste razonable para ‘atender a tu familia al 100%’. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿A una privatización? Lamentable”.

La federación también critica que la lista de espera para una intervención cada vez crezca más. Cabe recordar que en los seis primeros meses del año se han sumado 261 personas a la lista, alcanzando un total de 9.761 pacientes esperando una intervención quirúrgica. De ellos, 4.875 llevan más de un año esperando ser citados para su operación. Además, la demora media para una operación también ha subido, pasando de 200 días a 215 días de espera.

“Yo llevo desde 2022 esperando una operación, concretamente me dicen que estoy en la lista desde marzo de 2022. Sé que no es grave lo mío, pero ¿cuando sí lo es y la espera sigue siendo altísima? Un familiar lleva tres años esperando para una operación de cataratas”, describe Cazorla.

“Nos llegan testimonios a diario. Recientemente me ha comentado un señor que su hijo lleva ocho meses esperando para que lo operen de una fístula y no te imaginas el dolor que lleva este chaval. Lo curan en el centro de salud y le dicen ‘mire usted, que no hay cita para operarle’. Está claro que hay que priorizar, pero quizás no se está haciendo muy bien...”, critica el presidente.

“Desde la Federación Solidaridad no estamos de acuerdo con la gestión en materia de sanidad. No hay médicos suficientes, no hay servicios adecuados, las listas de espera son interminables... Estamos desilusionados”, concluye la plataforma.

El Sindicato Médico Andaluz traslada a la nueva consejera sus reividindicaciones

A primero de agosto el Sindicato Médico Andaluz mantuvo una primera toma de contacto con la nueva consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, y los sindicatos de la mesa sectorial.

En una reunión, la consejera esbozó las que serán sus líneas de trabajo al frente de la Consejería. La representación de los sindicatos, entre ellos el Sindicato Médico Andaluz (SMA), manifestó sus principales preocupaciones y reivindicaciones.

Rocío Hernández pidió a las organizaciones de trabajadores tiempo y confianza en su nuevo equipo. También destacó su perfil independiente y su conocimiento de los problemas que arrastra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), declarándose defensora de la sanidad pública.

Desde el SMA se insistió en la necesidad de poner freno de manera urgente a la reducción de las plantillas médicas en el SAS. Consideran que son necesarias medidas dirigidas a retener y atraer a estos profesionales a la sanidad pública andaluza.

Entre los problemas a solucionar de manera urgente, “el SAS debe equiparar las retribuciones de los facultativos de Atención Primaria con los de Atención Hospitalaria, poner fin a la sobrecarga asistencial generalizada que sufre nuestro colectivo y abordar el problema creciente de las listas de espera”.