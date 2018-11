Del quirófano a la bicicleta

Momentos antes de que José Roa entrara en quirófano hace siete meses para el trasplante de los dos pulmones le escribió por las redes sociales a Juan Meira: "Le dije que cuando me recuperara me iría a pedalear con él". José tiene fibrosis quística. Juan recorre España (y lo que haga falta) para visibilizar la enfermedad bajo el lema 'Para que ellos vivan'. Hoy pedalean juntos camino de Finisterre.

"Cuando estaba malo seguía a Juan por las redes mientras hacía el reto de Jerez-Roma. El viernes pasado llegué a Galicia y he podido entrar en Santiago con el equipo de '2plega2' y hoy –por ayer– también he podido hacer la etapa con ellos. Estoy muy bien, muy feliz. La operación cambió mi vida y si antes no paraba, ahora ya ni te cuento", relató ayer José, rondeño de 35 años.

"Imagínate cuando me escribe para darme las gracias por visibilizar la enfermedad y me dice que está a punto de entrar para su trasplante. Muy fuerte. Todo fue y es muy especial, y aquí lo tenemos pedaleando", reconoció ayer el jerezano.

El equipo de '2plega2' pisó Santiago el 30 de octubre, "familia llegamos", decía Juan en el vídeo que subieron a su perfil de Facebook. Tras 26 días y más de 1.300 kilómetros en bicicleta, Juan Meira, Pedro Lázaro, Salvador Garrido y Eva Mendoza (que se encarga de la logística) alcanzaron el primer reto de la gran aventura de recorrer más de 6.000 kilómetros por España para visibilizar la enfermedad.

No estuvieron solos. Estuvo José Roa y también miembros de la asociación 'Discamino', colectivo que nació con un joven sordo-ciego de Vigo, que hizo su primer Camino de Santiago pedaleando sobre un Copilot, triciclo tándem de origen holandés que "un alma caritativa decidió donar para que pudiera cumplir su sueño".

"Ha sido un Camino atípico porque hemos variado los trayectos para llegar a más pueblos para presentar nuestro proyecto y concienciar a la gente", señaló Juan. El equipo está muy agradecido porque "hasta ahora hemos dormido siempre en sitios que nos han cedido, ya sea el ayuntamiento o familias que nos han abiertos sus puertas. Y al fin pudimos llegamos a Santiago con una ilusión muy grande", relató el jerezano.

Les ha nevado, les ha llovido y hasta hace dos días no tenían ropa de abrigo. De hecho, subieron a O Cebreiro bajo la nieve y pantalón corto. "El temporal ha sido brutal. La subida a O Cebreiro fue increíble, envueltos en nieve, muy dura, con mucho frío, pero muy especial", reconoció Meira.

'2plega2' continúa con el reto 'Para que ellos vivan', pero quien ha vuelto a casa ya con el objetivo cumplido es Salvador Garrido. El jerezano ya está en la ciudad tras cumplir el camino hasta Santiago con su handbike y su balance no puede ser más positivo: "La experiencia es magnífica, única. Todos los días en bicicleta, a la aventura y en equipo".

"Ha sido muy emocionante y la llegada a Santiago fue brutal. Entramos en la ciudad lloviendo pero el tiempo nos dio una tregua cuando llegamos a la Plaza del Obradoiro. El cielo se 'despejó' para nosotros", remarcó Salvador.

El reto solidario 'Para que ellos vivan' es un proyecto con el que '2plega2' recorrerá en bicicleta 6.000 kilómetros por 294 municipios y subiendo 14 puertos de montaña de la Vuelta Ciclista. Todo para visibilizar la enfermedad de la fibrosis quística, "porque no se puede dar solución a lo que no se conoce".