El final del verano deja 400 parados más en Jerez, que encadena dos meses de subida

Trabajadores del sector de la construcción, el único que salva septiembre con una bajada del paro.

Jerez está considerado un destino de segunda línea de playa para lo bueno y para lo malo. En el lado negativo, el fin del verano deja 403 parados más en Jerez en septiembre, lo que supone un aumento del 1,9% respecto a agosto, el mes por excelencia de la temporada estival. En el lado positivo, la subida del paro en esta ocasión está muy por debajo de la media provincial del 3,4%, que en su caso se traduce en 3.683 parados más.

El paro sube en la ciudad, que despide el verano con un total 21.640 demandantes inscritos en las oficinas de empleo, pero se trata de un aumento moderado si se compara con el repunte registrado en las principales localidades costeras de la provincia, entre ellas Cádiz capital, que paga ‘la vuelta al cole’ con un aumento del desempleo del 3,3%, casi un punto y medio por encima del incremento en el municipio jerezano.

Peor le han ido las cosas aún a otros municipios costeros con mayor dependencia del turismo de playa, caso de Chipiona y Rota en la Costa Noroeste, que cierran septiembre con aumentos del paro de dos dígitos, en concreto del 13,4% y el 10%, respectivamente.

El municipio jerezano encadena así dos meses de subida en los que acumula 547 parados más, casi un tercio de los 1.605 que logró recortar entre abril y julio, coincidiendo con la temporada de grandes eventos (Semana Santa, Mundial de Motociclismo y Feria) y el inicio de la temporada estival.

El dato de septiembre, en cualquier caso, es el mínimo de este mes desde hace 18 años, en concreto desde los 17.540 registrados por estas fechas en 2007 y desde los que un año después se dio el salto hasta los 22.135, escalada que propició el estallido de la burbuja inmobiliaria, muy acusada en la ciudad.

Toca ahora pasar página al verano y centrarse en el otoño-invierno, época de contrastes en la evolución del paro en la ciudad, donde se suele prolongar la subida hasta octubre-noviembre, según el año, para enfilar luego el cierre del año con la bajada estacional de la campaña navideña.

Subida generalizada, salvo en la construcción

Todos los sectores productivos registran subidas del paro, salvo la construcción, que salva septiembre con una bajada de 39 parados (-2,3%), entre otros motivos, por tratarse de una actividad ajena a los contratos de verano que suelen engordar las cifras en los meses previos del sector servicios, el más castigado con el cambio de estación, con el que suma 320 desempleados, un 2,14% más en la comparativa mensual.

Los servicios cierran el último mes con 15.270 parados en su haber, más del 70% de los demandantes en posesión del carné de paro, mientras que la construcción hace lo propio con 1.673 desempleados inscritos en sus listas.

Aunque con un volumen menor de subida, en concreto de casi una treintena más de parados, la agricultura encabeza el repunte en términos relativos de septiembre, con un aumento del 4,2% respecto a agosto, en su caso, debido al final de campañas agrícolas propias de esta época del año, en particular la vendimia, a pesar de la paulatina reducción de la contratación de jornaleros en el sector por la falta de mano de obra y el impulso de la recolección mecanizada.

La industria, por su parte, suma 17 parados en septiembre tras una subida relativa del 1,75%, ligeramente por debajo de la media del municipio del 1,9%.

A último día de septiembre, los parados en lista de espera del sector agrícola ascienden a 717, mientras que los de la industria se elevan hasta los 986.

No puede decirse lo mismo de los que buscan incorporarse al mercado laboral, agrupadas en el apartado de las personas sin empleo anterior, cuyas listas engrosan otros 76 desempleados y el 2,6% más que los registrados en agosto.

En total, en el municipio hay inscritos 2.994 parados sin empleo anterior.

La evolución del paro masculino y femenino del último mes también se escribe en negativo, ya que los hombres cierran septiembre con 7.503 parados, 162 más que en agosto (2,2%) mientras que las mujeres suman 241 desempleadas (1,7%), con las que su total se eleva hasta las 14.137.

Se mantiene, por tanto, la brecha de género del desempleo en Jerez, con casi el doble de paro femenino que de masculino.

La bajada interanual se desinfla

En el último año se mantiene la tendencia a la baja, aunque disminuye la diferencia interanual hasta los 1.327 parados (-4,4%) frente al colchón de 1.392 que había en agosto y de 1.641 que mantenía la ciudad el año pasado por las mismas fechas.

Las bajadas interanuales más pronunciadas en volumen se registran en los servicios, que recorta 459 parados (-2,9%), y la construcción, con un descenso de 282 (-14,4%).

La industria, por su parte, reduce 88 parados en los últimos doce meses (-8,12%), recorte que en la agricultura se queda en 39 desempleados (-5,15%).

Las personas sin empleo anterior, por su parte, ven reducido su registro en 121 parados, que en su caso se traduce en una bajada del -3,9%.

En la comparativa por género, el paro femenino registra un descenso en el último año de 656 demandantes, casi el doble que el recorte de 333 desempleados acumulado en estos doce meses por el paro masculino.

En términos relativos, sin embargo, la diferencia se reduce a apenas dos décimas, las que separan el recorte del 4,43% de las mujeres en paro del 4,24% registrado entre los hombres en la misma situación.