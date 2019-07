Ganemos rechaza la subida de sueldo de los concejales

Ganemos Jerez no respalda la propuesta de subida de sueldos de los concejales que plantea el gobierno local del PSOE. Tras una asamblea celebrada en la noche del pasado martes, la agrupación de electores ha decidido plantear al ejecutivo que mantenga los salarios aprobados en 2015.

La agrupación de electores censura que el gobierno se escude en una mejora del estado económico del Ayuntamiento para justificar este incremento. De hecho, entiende que el Consistorio continúa en una "dramática situación" ya que " ni tan siquiera se están cubriendo servicios públicos esenciales por falta de recursos económicos.

Como ha adelantado este periódico, la propuesta del gobierno local pasa por un aumento del sueldo de los concejales en un 8%. Asimismo plantea que aumente el número de ediles que tengan salario ofreciendo la posibilidad a los grupos políticos de la oposición de liberar a dos de sus representantes (ahora mismo solo puede a uno). Y les ofrece, además, que cada grupo tenga dos administrativos (por ahora solo podía contratar a uno con cargo a la nómina municipal). Además, el ejecutivo quiere tener la potestad de nombrar a cinco cargos de confianza a jornada completa —durante el anterior mandato ya contaba con este número pero cuatro de ellos tenían contratos de media jornada—.

El gobierno local se ha negado públicamente a dar una estimación sobre el coste que tendrá el incremento pero la agrupación de electores ya ha dado a conocer un primer cálculo: unos 500.000 euros anuales aproximadamente.

Por el momento, ni Ciudadanos ni Adelante Jerez se han pronunciado públicamente sobre la propuesta pero la negativa de Ganemos tiene su peso puesto que esta formación fue la única que cerró con el PSOE un acuerdo para la investidura de Mamen Sánchez. En el texto no se recogía, eso sí, referencia alguna a los sueldos de los ediles sino que la agrupación de electores, a pesar de contar con un solo representante en este mandato y, por ende, no tener derecho a formar un grupo municipal, tendrá los mismos "derechos" que el resto de formaciones.

La agrupación de electores justifica su negativa en que no hay motivos que no solo justifiquen la subida sino también para romper "el consenso y el compromiso de austeridad alcanzado en 2015", según lo apuntado por su edil, Kika González. Para empezar, señala que el aumento "no tiene sentido" ya que los salarios de los concejales se han ido incrementando año a año durante el anterior mandato al aplicarles el porcentaje que fijaban los Presupuestos Generales del Estado para el personal público.

Según el último dato publicado por el Minsiterio de Hacienda, correspondiente a 2018, la retribución de la alcaldesa, Mamen Sánchez, estaba en 60.795,99 euros anuales. Mientras el de los concejales del gobierno oscila entre los 47.228,66 y los 48.178 euros; y el de los portavoces de los grupos de la oposición es de 35.803,50. La agrupación de electores contrasta estos incrementos anuales con los aplicados al "salario medio en España", asegurando que este "ha crecido menos del 2% desde 2015 y las mareas de pensionistas llevan años luchando por la subida de sus pensiones ligadas al IPC".

Ganemos se aferra al acuerdo alcanzado en 2015 que permitió una bajada de los salarios respecto al mandato precedente que fue refrendado por todos los grupos menos por el PP y que, según sus estimaciones, supuso una rebaja "en más de 640.000 euros" del coste de la estructura municipal. En cambio, critica que ahora se haga ahora una propuesta de gasto incrementándose el número de salarios de una estructura política municipal que, a juicio de la agrupación de electores, "ha funcionado razonablemente bien" y de la que "ha presumido una y otra vez el actual gobierno municipal".

"El Ayuntamiento no se puede permitir este incremento de recursos mientras sigue encabezando el ranking de endeudamiento de los municipios en España, ni que el mayor incremento neto de personal en 4 años se produzca en la estructura política del Ayuntamiento, mientras hay servicios públicos municipales cerrados (bibliotecas en horario de tarde), bajas laborales en servicios esenciales sin cubrir y problemas de personal en numerosos servicios", añade González.

"Es contradictorio devolver cinco millones de euros de los planes de empleo"

Otro de los argumentos esgrimidos por Ganemos Jerez para justificar su negativa a la subida es que le parece "totalmente contradictorio" que, por un lado, el Ayuntamiento vaya a renunciar a algo más de 5,3 millones de euros de los planes de empleo de este año ya que no puede asumir la totalidad de los 900.000 euros que supone aplicar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los parados que se contraten con este programa. El gobierno solo cubrirá unos 385.000 euros procedentes del fondo de contingencia —la reserva de fondos que tiene el Ayuntamiento para atender imprevistos—, una circunstancia que provocará que el total de contratados pase de 798 a 551 y el tiempo de duración de los contratos de nueve a seis meses.

Así, la formación le reprocha al ejecutivo que, por un lado, diga que no hay "515.000 euros para cubrir la totalidad de lo que corresponde al Ayuntamiento en esos planes de empleo y, sin embargo, no vea ningún problema en gastarse esa misma cantidad en incrementar la estructura política municipal". "El gobierno municipal y, por supuesto, los grupos municipales, debemos afrontar este comienzo de legislatura con los pies en el suelo, siendo conscientes de la dramática situación económica en la que nos encontramos y el deterioro evidente de algunos servicios públicos", añade.

Por ello, González concluye señalando que ya le han trasladado al gobierno municipal que "arranque con la mesura y austeridad que la situación requiere, que replantee el tema y se vuelva al consenso que hubo en 2015". "La situación económica municipal, en lo esencial, no ha cambiado; está lejos de poder permitirse estos incrementos y creemos que podemos reeditar el acuerdo de 2015”, concluye.

Mientras tanto, el gobierno tiene previsto continuar con los contactos con el resto de grupos para tratar de alcanzar un acuerdo de cara a la primera sesión de pleno decisoria de este mandato. En ella se tiene que acordar no solo las retribuciones de los ediles sino también otros aspectos como el reparto de consejeros en los consejos de administración de las empresas municipales y de miembros en las comisiones plenarias.